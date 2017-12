Ronda prevé abrir al público las Cuevas de San Antón Vista del espacio. / M. R. Turismo ofertará la visita, de momento, un día a la semana, aparte de la capilla excavada en piedra que data de entre los siglos IX y X VANESSA MELGAR Viernes, 29 diciembre 2017, 00:24

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ronda, al frente de la que se sitúa la edil Isabel Barriga, también responsable de la empresa municipal Turismo de Ronda S. A., anunció ayer que la intención del Consistorio es abrir al público las Cuevas de San Antón, también conocidas como la Ermita rupestre de la Virgen de la Cabeza, considerada la Reina de la Serranía, y donde ésta es llevada, en romería, para rendirle culto durante todo el verano, tras el que la imagen regresa a la ciudad.

Barriga explicó que el espacio que actualmente utiliza la hermandad no se podrá visitar y sí el resto, de momento, durante un día a la semana y por cuatro horas, un avance, puesto que hasta ahora no se podía visitar este histórico enclave, aunque sí se ha abierto, no obstante, en ocasiones puntuales, como con motivo del Día Mundial del Turismo o para el desarrollo de conciertos de la Semana de la Música de la Real Maestranza de Caballería de Ronda (RMR). «Tenemos demanda, de ahí que vayamos a abrirla. En principio, se abrirá a grupos concertados previamente», dijo Barriga.

La Ermita rupestre de la Virgen de la Cabeza o Cuevas de San Antón, desde donde se obtiene una de las vistas más impresionantes de Ronda, descansando sobre el imponente Tajo, apreciándose este abismo, es una capilla que está excavada en la piedra y que fue construida entre los siglos IX y X. Cuenta con tres espacios diferenciados: uno para el culto, otro para vivienda de los monjes que ocuparon en principio este lugar y otro para almacenar alimentos y guardar el ganado.

Por otro lado, cabe destacar que en Ronda también destaca la Ermita de la Oscuridad, propiedad de la familia Ponce de León, un templo rupestre mozárabe aún desconocido en la provincia y para muchos rondeños. Se ubica en el conjunto histórico y tiene su origen entre los siglos IX y X. Actualmente, no es posible visitar este espacio, que sí se ha abierto también en ocasiones puntuales, aunque en el futuro su apertura podría ser una realidad.

Caminos del Tajo

En materia turística, Barriga también confirmó ayer que la Junta ha concedido una ayuda de 174.000 euros para la puesta en valor de caminos en el entorno del Tajo, de las laderas de levante y poniente. Se trata de una actuación que forma parte de un proyecto global que contempla una futura pasarela en el fondo de la famosa garganta, con el fin de sacar partido a esta parte del patrimonio natural de Ronda por la que transitan turistas a diario, aunque no en las mejores condiciones.