El C. D. Ronda hace la presentación oficial de su proyecto de cantera La presentación tuvo lugar el jueves en las instalaciones de El Predicatorio. v. m. El acto sirvió para dar a conocer a los nuevos entrenadores y para presentar la equipación de la próxima temporada F. A. RONDA. Lunes, 31 julio 2017, 00:48

El Predicatorio acogió el pasado jueves la presentación del nuevo proyecto deportivo de fútbol base del C. D. Ronda. Hasta allí se desplazaron unas doscientas personas, entre familiares y jugadores, para apoyar la puesta en marcha de un proyecto al frente del cual se encuentra MGI, empresa que durante los próximos años se hará responsable del patrocinio de todos los equipos de base y que se encargará de su gestión económica.

Durante la presentación de la cantera, Jorge Rosado, gerente de MGI, quiso destacar la profesionalidad con la que se ha puesto en marcha este proyecto y la calidad de los entrenadores del club: «Este es un proyecto que merece todo el respeto, porque se ha hecho con mucha profesionalidad. En él estará un equipo técnico que realmente no gana nada, lo que ganan nuestros hijos son unas pedazo de personas que colaboran muchísimo por sacar esto adelante y que se pegan todos los fines de semana fuera de sus casas para estar con los jugadores». En la parte más emocional de su discurso quiso recordar a una persona que para él era muy especial, su hermano, y que a buen seguro estaría orgullosa del trabajo que MGI va a hacer con la cantera del C. D. Ronda: «Estoy aquí porque, aunque no soy futbolero, la persona que me falta a mi lado sí lo era. Creo que para él será muy importante que su empresa represente este nuevo proyecto de Ronda. Vamos a hacer todo esto por los niños, porque se lo merecen».

Durante el acto se dio a conocer a los coordinadores de fútbol-7 y fútbol-11, así como a los cuerpos técnicos y al departamento de formación. Como coordinador de fútbol-7 estará Jonathan Climent, quien tiene una dilatada experiencia como jugador en Segunda división B y Tercera división y que ha sido entrenador de numerosos equipos en todas las categorías de fútbol base. Además, tiene la titulación nivel I de entrenador y es preparador personal en Educación Física. Bajo sus órdenes trabajarán los técnicos de los equipos más pequeños: Hugo (prebenjamín), Álex Molina (segundo entrenador prebenjamín), Juan Antonio Ponce (benjamín A), Salvador Anaya (segundo entrenador benjamín A), Juan Manuel del Río (alevín A) y Vicente Terroba (alevín B).

Por otra parte, el encargado de coordinar a los equipos de fútbol-11 será José María Rodríguez 'Dema', quien también tiene una gran experiencia como jugador de Tercera división y de Segunda división B, y quien ha sido entrenador de diversas categorías del C. D. Ronda. Dema posee la titulación de monitor de fútbol base. Los responsables de los equipos de fútbol-11 para la temporada 2017/2018 serán Antonio Álvarez (juvenil), Antonio Sánchez (segundo entrenador juvenil), Félix Gil y José Morgado (cadete), y Miguel Ángel Sánchez (infantil).

En el acto, en el que estuvieron presentes el vicepresidente de la cantera, Jonathan Climent; el presidente, José María Rodríguez; la concejala de Deportes, María José Sánchez; y el presidente del C. D. Ronda sénior, José Manuel Ortega, también sirvió para presentar las equipaciones para la nueva temporada. Tres jugadores de las categorías de base fueron los encargados de lucir las nuevas indumentarias que llevarán los futbolistas durante esta campaña.

Colaboración

Climent quiso agradecer a MGI el importante respaldo que ha dado a la cantera de fútbol rondeña y también tuvo unas palabras para los padres de los jóvenes jugadores: «Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto. Lo que tengo claro es que sin vuestra labor no seríamos nadie. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero sin vosotros y sin vuestro apoyo no seríamos nada». Posteriormente, recogió el testigo el presidente de la entidad, quien de forma breve remarcó la importancia de que esta temporada «no haya fisuras económicas ni deportivas». Así mismo, resalto la gran calidad de los entrenadores que se harán cargo de los diferentes equipos de fútbol-7 y fútbol-11.

La edil de Deportes no quiso perder la oportunidad para resaltar el esfuerzo que hace el Consistorio por apoyar al deporte de cantera: «Hemos conseguido que casi todos los clubes tengan una pequeña ayuda, aunque de todos ellos es el C. D. Ronda el que cuenta con una subvención mayor, la cual asciende a 40.000 euros. No obstante, hace unos meses nos propusieron desde el consenso y pensando en el bienestar de la entidad el desglosar esta aportación económica. Con lo cual, el C. D. Ronda base recibirá una subvención de 12.000 euros para que los jugadores que estén en este proyecto puedan estar lo mejor posible y para que los padres no tengan que hacer una gran aportación económica».