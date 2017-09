Ronda presenta a sus Reyes Magos y a la Cartera Real Pedro Morales, Ariadna Mateos, María J. Sánchez, Teresa Valdenebro, Antonio López y Manuel Dorado. v. m. Los designados son la empresaria Ariadna Mateos, el bodeguero Pedro Morales, el profesor Manuel Dorado y el cofrade Antonio López FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 18 septiembre 2017, 01:23

Los Reyes Magos de Oriente y la Cartera Real ya tienen embajadores en Ronda. Las personas elegidas para ostentar tal honor han sido la empresaria Ariadna Mateos, de Radio Coca-Cadena SER, como Cartera Real; y como Reyes Magos, Pedro Morales, de Bodega Lunares y presidente de la Asociación de Bodegueros y Viticultores de la Serranía; Manuel Dorado, director de los campus de Unicaja y subdirector del colegio Fernando de los Ríos; y Antonio López 'Pipi', hermano mayor durante los cuatro últimos años de la Real Hermandad del Santo Entierro.

Durante su presentación, llevada a cabo por la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, todos mostraron la ilusión por dicho nombramiento, y aseguran que darán lo mejor de sí mismos para representar a sus Majestades de Oriente.

Para todos supuso una sorpresa ser elegidos para ocupar el cargo. Ahora se presentan unos meses de mucho trabajo, algo que aseguran que no les da ningún miedo, y más adelante, cuando se acerquen las fechas navideñas, la visita a las pedanías, a los centros de mayores y a los diferentes colectivos... «Ser Cartera Real me hace mucha ilusión y aún más en los tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Que en unos momentos así podamos participar en actividades y tradiciones que se encargan de llevar magia, ilusión, solidaridad, sonrisas y alegrías tanto a pequeños como a mayores, es una experiencia increíblemente positiva», aseguraba Ariadna Mateos.

Pedro Morales, por su parte, afirmaba que eran muy conscientes de todo el trabajo que les viene encima, aunque «eso es algo que no nos va a dar miedo a ninguno de los cuatro». Antonio López 'Pipi', por su parte, se congratulaba de ser el mayor del grupo, por lo que vaticinaba que le tocaría hacer de padre de todos: «A Ariadna la he seguido desde muy joven, y de Pedro y Manolo he sido delegado cuando jugaban en el equipo de fútbol como infantiles. Por lo tanto, siento que esto me ha llegado un poco tarde, pero estoy muy contento porque ver la cara de los niños en esas fechas es lo máximo que se puede pedir». .

Finalmente, Manuel Dorado confió en que los cuatro puedan representar dignamente a la ciudad de Ronda, y responder así a todas las expectativas generadas. «Por mi vinculación con el mundo educativo, conozco la ilusión de los niños en esta época. Espero que respondamos a las expectativas», decía Dorado.