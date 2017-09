Ronda plantea la disolución de una agencia pública El ente que creó el Ayuntamiento en 2012 tiene las competencias de educación, cultura, asuntos sociales, deportes y empleo VANESSA MELGAR Domingo, 24 septiembre 2017, 01:09

El Ayuntamiento de Ronda, con el propósito de adelgazar su estructura, está estudiando actualmente la disolución de la llamada Agencia pública administrativa local sociocultural de educación, empleo y deportes de Ronda, un ente que nació en 2012 y que tiene las competencias de educación, cultura, asuntos sociales, deportes y empleo, según indicó la alcaldesa Teresa Valdenebro. Ésta matizó que aún se está perfilando la propuesta que tendrá que ser aprobada por el pleno municipal y que se está trabajando en la integración «de un ayuntamiento en otro», dado el volumen de áreas que abarca la Agencia y que, por tanto, aún no se ha iniciado formalmente la disolución. «Tenemos que ver algunas cuestiones con Secretaría e Intervención», matizó la regidora, al tiempo que afirmó que «puede estar más cerca de lo que parece».

En cuanto a los trabajadores, no habrá recortes, éstos pasarán a formar parte directamente del Ayuntamiento. «Van a tener la misma situación y en algunos casos, puede que mejore», afirmó.

La decisión que ha llevado al equipo de gobierno, entre el PSOE, que encabeza Valdenebro, el PA e IU, con el PP y Alianza por Ronda (APR) en la oposición, a eliminar la Agencia radica en una cuestión organizativa: «También habrá un ahorro económico pero se conseguirá que el control de cada concejalía la tenga el concejal y que al final todo no acabe en mí como presidenta de la Agencia, confío plenamente en mis concejales. La forma de aprobar cuestiones en la Agencia no es práctica», relató Valdenebro mientras hizo hincapié en la mayor fiscalización. «Me preocupa la fiscalización. En el Ayuntamiento, todos trabajamos mediante una plataforma digital y en la Agencia no. Me crea una inseguridad jurídica y quiero que se sigan los mismos pasos», añadió Valdenebro. Ésta no precisó, de momento, qué ahorro económico se conseguirá con la disolución de esta agencia.