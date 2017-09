Ronda contará con la primera escuela de fútbol femenino que dirigirá Auxi Jiménez Jiménez, en el campo de fútbol de El Fuerte. v. m. La ex futbolista rondeña entrenará a niñas, de entre siete y diez años, en las instalaciones deportivas de El Fuerte, dos veces por semana FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 18 septiembre 2017, 01:23

A partir de esta temporada las niñas de Ronda de entre siete y diez años contarán con una escuela femenina donde poder jugar al fútbol. De este modo, los monitores de las escuelas deportivas de la localidad ven como desde el Ayuntamiento se hace realidad una petición que llevan realizando desde hace algo más de una década, asegura la directora de la academia y ex futbolista profesional, Auxi Jiménez: «Llevo diez años luchando por sacar adelante esta iniciativa, pero por desgracia, y hasta ahora, a los que mandan no les había parecido interesante o no habían sabido cómo sacarla adelante. Todos los monitores reclamábamos la creación de esta escuela, porque todos hemos padecido el hecho de tener a una o dos niñas en un grupo de 15 y 20 niños, y todos hemos visto como éstas, al llegar a categoría infantil, se tenían que buscar la vida porque ya no las dejaban competir con chicos. Esa es una pena que hemos llevado los profesionales a nuestras espaldas durante una década».

Sin embargo, las cosas en Ronda, al igual que en el fútbol femenino a nivel global, están cambiando, asegura Jiménez: «Siempre he tenido la sensación de que llevamos 20 años de retraso, pero eso no nos va a quitar la fuerza y la ilusión de tirar para adelante con ello y, si nos dejan los de arriba, pondremos todo lo necesario para que esto salga adelante».

A la directora de la escuela femenina, quien durante sus años como profesional consiguió dos tripletes -Liga, Copa de S. M. La Reina y Supercopa de España- con dos equipos diferentes y fue una fija de las convocatorias de la selección española durante trece temporadas, le queda una ardua tarea por delante. Durante estas semanas se acercará a diferentes colegios para informar del grupo de trabajo que están creando e invitar a todas las chicas que lo deseen a pasar por las instalaciones de El Fuerte, donde el equipo realizará los entrenamientos los martes y jueves de 18.00 a 19.00 horas.

Jiménez fue fija en las convocatorias de la selección española durante 13 temporadas

El conjunto que formen tendrá exactamente el mismo tratamiento que los masculinos que forman parte de la escuela municipal. De hecho, a todos ellos se les va a dar una vuelco, ya que la intención de los monitores es convertir aquello en una pequeña escuela de fútbol, explica la leyenda rondeña: «Hay niños que se apuntan a los clubes, porque quieren competir. En esas entidades, siempre hablando de forma generalizada, mandan los resultados. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de atender a esa otra parte de la población que quiere practicar este juego, pero que no quiere irse a su casa con la sensación de haber ganado o perdido un partido. La escuela, por lo tanto, se basará sobre todo en valores educativos eliminando o reduciendo algunos aspectos muy negativos que se están dando ahora».

«Derribando barreras»

Durante estos años, numerosas son las familias que se han acercado a las ex internacional para mostrarles su deseo de que se crease una escuela femenina de fútbol. Por ello, Jiménez se muestra esperanzada e ilusionada en este nuevo proyecto y está segura de que pronto contará con un nutrido grupo de niñas. Lo más importante, a su entender, es derribar las barreras machistas que en ocasiones imperan en muchos hogares: «Las niñas a estas edades no están socialmente contaminadas. Seguro que si les dices que si quieren jugar al fútbol te dicen que sí, y al rato se están divirtiendo con este deporte. Si les gusta no se paran a pensar si está bien visto o no. El machismo parte muchas veces de los propios progenitores, porque es lo que nos han inculcado. Es ahí donde se tiene que producir el cambio».

Finalmente, la directora de esta escuela no quiere cerrar ninguna puerta a nadie y asegura que si existe un grupo de chicas de otras edades que quieran jugar al fútbol harán todo lo posible porque así sea. «La idea es ir derribando barreras y que la mujer pueda jugar al fútbol», termina Jiménez.