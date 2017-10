El C. D. Ronda busca su segunda victoria en casa ante un débil rival El once titular de la pasada jornada. c. d. ronda Los futbolistas de Miguel Ángel Morales se medirán este domingo a La Cala C. D., equipo que aún no sabe lo que es ganar en lo que va de Liga FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 2 octubre 2017, 01:09

Tras un inicio de competición algo irregular, los futbolistas de C. D. Ronda buscan este domingo en la Ciudad Deportiva, a partir de las 12.00 horas, su segunda victoria en Liga ante La Cala C. D., un rival débil que no debería plantearle demasiados problemas a un equipo de la talla del rondeño.

Los jugadores de la Axarquía han caído derrotados en los cuatro encuentros que han disputado, y acuden a la Ciudad Deportiva con la ansiedad que supone no haber sumado ningún punto, y con la necesidad de reforzar todas sus líneas. El C. D. Ronda, por su parte, solo ha ganado uno de los cuatro encuentros de Liga que ha jugado. La pasada jornada cayó ante el Churriana, líder de la categoría al haberse impuesto en todos los partidos que ha disputado hasta el momento -solo ha perdido ante el Campillos, pero el Comité de Competición le otorgó los tres puntos que estaban en juego por alineación indebida del rival-.

En el choque ante el conjunto capitalino, los rondeños comenzaron perdiendo, ya que en el minuto 18 el Churriana, tras un remate de cabeza de Marcos Durán tras saque de banda, consiguió el primer tanto del partido. No fue hasta la segunda parte cuando los jugadores de Miguel Ángel Morales consiguieron la igualada por medio de Juanma, quien materializó un penalti en el minuto 62. A escasos diez minutos para la conclusión del partido, los churrianeros consiguieron el tanto de la victoria gracias a un remate de Marcos Durán cuando su equipo contaba con un jugador menos tras la expulsión de Marcos Antonio del Cid.

El Alfredo Viñolo, campo en el que se disputó el partido, no era el más propicio para el juego rondeño. Sus pequeñas dimensiones hicieron que los jugadores de la ciudad del Tajo no pudieran mover el balón a su antojo. A ello hay que sumar que el encuentro se disputó un sábado, por lo que Morales solo contó con 15 futbolistas para desplazarse a la capital, ya que al resto sus compromisos laborales, a lo que hay que sumar a aquellos que están lesionados o sancionados y no les permitieron asistir al choque.

En el partido de esta jornada -para el que el club una vez más vuelve pedir el apoyo de la afición-, el C. D. Ronda espera sumar tres puntos que le ayuden a instalarse en la zona media de la tabla.