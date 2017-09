El C. D. Ronda busca el respaldo de su afición para vencer al C. D. Mijas El once titular de la pasada jornada. sur Los hombres de Miguel Ángel Morales necesitan sumar los tres primeros puntos de la temporada, tras las derrotas de las dos primeras jornadas FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 18 septiembre 2017, 01:23

El C. D. Ronda busca en casa su primera victoria de la temporada, tras caer derrotado en las dos primeras jornadas frente al Cártama y el Athletic Fuengirola. Los futbolistas de Miguel Ángel Morales esperan enderezar ante su público este mal inicio de temporada, y sumar tres importantes puntos que les llevarían a encauzar la senda del triunfo. Hasta el momento, la suerte les ha sido esquiva, a lo que hay que sumar que el rendimiento de algunos futbolistas ha estado muy por debajo de lo que se espera de ellos.

En esta ocasión, tendrán enfrente al C. D. Mijas, conjunto que tampoco ha empezado bien la temporada al sumar un empate en los dos encuentros que ha disputado. El equipo costasoleño, tras el ascenso conseguido hace un par de campañas, concluyó el pasado año entre los cinco primeros clasificados. Esta temporada, tras renovar a parte de su plantilla y sumar los fichajes de dos veteranos como Bramdom y Dani Segovia, lucharán por estar en la zona alta de la clasificación. Por lo tanto, el partido de este domingo en la Ciudad Deportiva de Ronda se presume como igualado y atractivo para el público asistente.

Sin embargo, el técnico cordobés está seguro de que sus jugadores están muy por encima del nivel de juego del resto de rivales, algo que se demostrará de aquí al final de la temporada: «Por lo que veo en esta competición no hay demasiado nivel. En cuanto podamos enganchar dos victorias seguidas estoy seguro de que las cosas irán bien. Aún no hemos dado el nivel que mostramos durante los partidos de pretemporada». Aún así, asegura que no irán a especular con el resultado, y que desde el primer minuto buscarán la victoria e irán a por el choque, ya que es necesario comenzar a sumar puntos.

Para esta cita, Morales contará con las ausencias de hasta cinco jugadores, dos de ellos por lesión, otro por motivos laborales y otro par de ellos por amonestación. No obstante, a partir de esta jornada podrá entrar en las rotaciones el portero Ertugrul, una figura que se presume clave, apunta: «Ya se ha solucionado el problema del 'transfer' y le hemos podido hacer la ficha, así que lo tengo a mi disposición. Estoy convencido de que esta será una muy buena incorporación».