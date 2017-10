El C. D. Ronda busca ante el Benamiel su primera victoria fuera de casa Parte de la plantilla del C. D. Ronda, con el cuerpo técnico. sur La plantilla está con la moral en todo lo alto, tras su aplastante victoria de la pasada jornada ante La Cala (6-0) FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 9 octubre 2017, 00:13

El C. D. Ronda, tras su aplastante victoria del pasado fin de semana frente a La Cala (6-0), busca ahora hacerse fuerte fuera de casa. En las cinco jornadas de Liga que se llevan disputadas en Primera Andaluza, los rondeños han conseguido dos victorias, ambas en su feudo y ante su afición. Por ello, es importante comenzar a sumar puntos fuera si se quiere aspirar a luchar por el ascenso al final de la temporada.

El partido del pasado fin de semana ante La Cala fue un paseo para los rondeños, quienes en el primer cuarto de hora ya iban ganando por 2-0 gracias a los tantos de Canca y Edu. Precisamente, el mediapunta fue uno de los grandes protagonistas del encuentro al conseguir cuatro de los seis tantos que se marcaron. Tras el paso por los vestuarios, y con un 3-0 luciendo en el marcador, los futbolistas de Miguel Ángel Morales continuaron jugando a placer y lograron otros tres goles más, dos de Edu y uno de Roberto, que les darían la victoria en el partido y tres puntos que sumar a su casillero en la clasificación.

Con un vestuario impregnado de buen ambiente y con el ánimo por las nubes después de la abultada victoria frente a La Cala, el equipo afronta este domingo, a partir de las 12.30 horas en el Campo El Tomillar, un partido ante el Benamiel que no se presume fácil, explica el míster: «Si me baso en las clasificación debe ser un equipo que a final de la temporada esté de final de la tabla hacia abajo. No obstante, en su casa seguro que no será nada fácil. Hay que tener en cuenta que es un conjunto que no ha hecho excesivos goles, pero que tampoco ha encajado demasiados. Los partidos que ha perdido han sido por la mínima o por dos tantos, con lo cual seguro que será un equipo correoso en casa». A pesar de ello, el conjunto está motivada e irá a por la victoria. Además, las dimensiones del campo, más cercanas a las de la Ciudad Deportiva que la de otros terrenos de juego como el Alfredo Viñolo del Churriana, hacen que el partido sea propicio para los hombres de Morales.

En cuanto a las bajas, una vez más no podrá con toda la plantilla a la hora de hacer la convocatoria, tras las lesiones de Rafa Llamas, Rubén Vargas y Chimpú. A ello se suma la sanción de Galván.