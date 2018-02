Ronda adjudica la videovigilancia para regular el tráfico en el Puente Nuevo No se puede circular de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, todos los días desde enero. / Vanessa Melgar El Ayuntamiento controlará el paso de vehículos por el monumento en horario restringido con un sistema de cámaras VANESSA MELGAR Viernes, 9 febrero 2018, 01:22

El Ayuntamiento de Ronda ha adjudicado a Soluciones Globales de Radiocomunicación, S. L. U. la instalación de cámaras en el Puente Nuevo sobre el Tajo para controlar el tráfico tras la prohibición de circular por el monumento, con más de 230 años y que une ambas partes de la ciudad dividida por la famosa garganta, desde el pasado 25 de enero, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, todos los días, con carácter casi general, ya que sí está permitido el paso para los residentes en La Ciudad, en el núcleo duro del conjunto histórico, y titulares de negocios en este espacio, dueños de viviendas y residentes en alquiler, con autorización especial, como en el caso, aunque con limitaciones, del personal del Conservatorio Elemental de Música ‘Ramón Corrales’ y del colegio Las Esclavas. Las bicicletas, vehículos de dos ruedas, vehículos prioritarios y esenciales pueden circular sin restricción.

La concejala de Tráfico, Francisca González, no concretó cuándo comenzará a funcionar la videovigilancia, aunque estimó que la entrada en servicio no se demorará más allá del tiempo requerido para la instalación y los trámites que ésta conlleva. «Estas cámaras no solo leen las matrículas de los vehículos, se trata de una herramienta de tráfico que controla la regulación en cualquier punto, hace aforos, detecta vehículos robados o con orden de alejamiento de su dueño, permite hacer estadísticas sobre el origen de la matriculación...», expresó la responsable de Tráfico, al tiempo que indicó que ya se ha aprobado por parte del Ayuntamiento un gasto de 13.240 euros, de 16.020,4 tras sumar el IVA, para la adquisición para este sistema de monitorización del tráfico rodado, a favor de la señalada adjudicataria que es la entidad que ha presentado la oferta más ventajosa, explicó la edil.

González, al mismo tiempo, dejó entrever que la intención del equipo de gobierno, entre el PSOE, el PA e IU, con la socialista Teresa Valdenebro a la cabeza, es la de instalar estas cámaras en otros puntos del municipio: «La intención es aumentar el número de cámaras en zonas o cruces conflictivos en materia de tráfico. Es un instrumento que ayuda a la Policía Local y que ha obtenido muy buenos resultados en otras poblaciones», manifestó.

Cabe recordar que actualmente son agentes de la Policía Local los que están controlando el paso de vehículos por el Puente Nuevo, gracias a la colocación de pegatinas que ha expedido el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento a los autorizados a circular con indiferencia del horario y con permisos especiales. También se han instalado señales de grandes dimensiones junto al Puente y en otros puentes sobre esta regulación.