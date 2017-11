Militantes impugnan la votación que otorgó el liderazgo del PSOE de Ronda a Aguilera Valdenebro, a la izquierda, junto con la nueva secretaría local, Isabel Aguilera, tras conocer el resultado. / V. M. Denuncian la presencia de no militantes en la sede, «repartiendo y manipulando votos», en el proceso que arrebató la secretaría a la alcaldesa VANESSA MELGAR Viernes, 1 diciembre 2017, 00:24

Un grupo de militantes del PSOE en Ronda han anunciado que impugnará, formalmente, la votación que se inició en la noche del miércoles, y que culminó pasadas las doce de la noche, que otorgó el liderazgo local de la formación a la ex alcaldesa Isabel Aguilera, arrebatándole la secretaría a la actual regidora de la ciudad del Tajo, Teresa Valdenebro, por tan solo un voto (Aguilera obtuvo el respaldo de 75 militantes, mientras que Valdenebro, de 74). El proceso de primarias dividió a prácticamente la totalidad del censo, ya que acudieron a las urnas 151 personas de 178 que lo conforman.

Los militantes, afines a Valdenebro, que mostraron su desacuerdo con la votación explicaron que la principal razón estriba en la presencia en la Casa del Pueblo, durante la votación, de personas que no son militantes. «En los estatutos pone que en el proceso de votación no puede haber en la sala militantes y había personas que no eran militantes», explicaron.

Valdenebro, que ayer no quiso hacer declaraciones al respecto, tras conocer el resultado de la votación dijo que «había personas que no deben estar en la agrupación, mucho menos repartiendo votos y manipulando votos, hay vídeos y documentos gráficos», expresó y deseó que «todo se subsane con normalidad».

El malestar vendría por la presencia del exsecretario local del PSOE rondeño Francisco Cañestro, actualmente investigado en el ‘caso Acinipo’ sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Ronda, junto con otras personas. El proceso provocó la marcha de Cañestro y la creación de una gestora para dirigir la formación. Valdenebro fue elegida posteriormente secretaria local.

«Hay vídeos y documentos gráficos, espero que todo se subsane con normalidad», advierte Valdenebro

Por otro lado, los militantes que han decidido impugnar (también en la mesa), apuntaron, en segundo lugar, a la «no identificación clara de las papeletas de las dos votaciones paralelas», una para elegir a la nueva ejecutiva local y otra para designar a los miembros que representarán al partido en el comité provincial. «El fin de la impugnación es que los órganos pertinentes permitan que las personas que están incumpliendo los estatutos sean expulsadas definitivamente del partido», reiteraron.

«Se impugnan ellos, que eligieron el proceso e hicieron las papeletas», según los afines a Aguilera

Desde la otra parte, el sector afín a Aguilera, dijeron: «Se impugnan ellos. Ellos eligieron la mesa, con su candidato a la presidencia del partido, hicieron las papeletas y eligieron el proceso. Estamos convencidos de que no va a tener recorrido. La mesa proclamó secretaria a Aguilera», mantuvieron.

«Reconectarse con la sociedad»

A Aguilera le acompañan en la nueva ejecutiva Pedro Fernández Coca, como vicesecretario general;Elena García Colsa, como secretaria de Organización; Yolanda Ríos, al frente de la vicesecretaría de Organización y Educación; y Rubén Flores Morales, como responsable de Comunicación, entre otros. «Punto es punto, como decía un entrenador de fútbol», declaró Aguilera tras conocer el resultado de las urnas. Ésta habló de la necesidad de que un grupo se dedique al cien por cien a las tareas de gobierno, al frente del Ayuntamiento, y de que hay una dirección ejecutiva local fuerte que se dedique a trabajar por la sociedad rondeña desde el punto de vista político, pintando, en pocas palabras, la nueva situación que afronta el partido socialista en Ronda, si la citada impugnación no alterase la misma.

Aguilera, en su primera intervención como secretaria local señaló como objetivo que «el PSOE siga siendo el referente de izquierdas que es y que Ronda necesita». Señaló también recuperar el liderazgo en la comarca, crear banquillo, revitalizar la militancia y reconectarse con la sociedad rondeña, entre otros fines. «Hemos tenido representantes de la agrupación en otras instituciones y esa fuerza se ha perdido y la tenemos que recuperar... tener militantes ocupando puestos de responsabilidad al final revierte en Ronda», argumentó.

Aguilera, que fue desbancada del sillón de la Alcaldía de Ronda en 2004, tras una moción de censura del PA, PP y GIL, rehusó referirse a las próximas elecciones, como posible candidata.

La socialista decidió encabezar la lista de un sector de militantes críticos con la gestión de Valdenebro en el partido y del Ayuntamiento y también preocupados por el caso boda en el que un juzgado investiga si hubo falsedad documental en el cambio de fecha de un acta matrimonial de la hija de un edil de Valdenebro para que accediera a un contrato y a vacaciones. Valdenebro, que defiende su inocencia y que ha denunciado los hechos, ofició la boda y firmó el acta, que no leyó, afirmó.