Un juzgado admite la denuncia de la alcaldesa de Ronda ante la Fiscalía por el 'caso boda' Investigará si la hija de un ex edil accedió a un contrato y a vacaciones pagadas al cambiar la fecha del acta de su enlace que firmó la regidora

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda ha abierto diligencias previas sobre el llamado caso boda, en el que dimitió un concejal del Ayuntamiento de la ciudad del Tajo, José María Jiménez, por el cambio de fecha en un acta matrimonial de su hija (la boda se celebró el 17 de junio y en el expediente en cuestión figura el 21), lo que, según publicó ABC, permitió a la contrayente acceder a un contrato temporal de enfermera en el Hospital de la Serranía de Ronda y disfrutar de vacaciones remuneradas en las que se fue de luna de miel a Nueva York.

El citado juzgado investigará estos hechos (aunque no se ha concretado contra quién y qué presunto delito o presuntos delitos) después de la denuncia ante la Fiscalía registrada, durante el pasado mes de agosto, por la alcaldesa de la localidad, Teresa Valdenebro, que ofició el enlace y firmó, junto con los novios y los testigos, el acta matrimonial.

Paralelamente, cabe recordar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según anunció entonces la consejera de Salud, Marina Álvarez, abrió un procedimiento interno al respecto, una actuación que sigue su curso, según declaró este jueves el gerente del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, en Ronda, José Antonio Ruiz. Éste dijo que es secreto y que queda ante el trabajador afectado y el SAS.

«Fue una decisión personal»

El bautizado como caso boda saltó a la luz a principios de agosto provocando un auténtico terremoto en la actualidad política rondeña. Se llevó por delante al concejal del PSOE José María Jiménez, que compareció días más tarde para anunciar su dimisión. Exculpó a la alcaldesa de cualquier responsabilidad y dijo que ella no estaba al tanto del cambio de fecha en el acta matrimonial que se solicitó, por parte de la familia de la novia, en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento. «Fue una decisión personal de la familia, de mi hija con sus padres, que ella prefería el día 21 de junio, que es un día laborable, por lo que la familia no puede asistir a la celebración y por eso la boda se ofició el día 17», afirmó Jiménez.

Posteriormente, el PP, en la oposición, pidió la dimisión de la alcaldesa, del PSOE, que gobierna en el municipio gracias a una moción de censura con el PA e IU y mediante la que arrebató el sillón de la Alcaldía a la popular María de la Paz Fernández. Valdenebro explicó públicamente que no recayó en que la fecha del documento estaba cambiada. «Las actas de las bodas no se leen», dijo y aseguró: «Jamás he hecho nada para favorecer el interés particular de nadie». Tras el pleno extraordinario en el que se dio cuenta de la dimisión de Jiménez, que será sustituido por la socialista María de la Paz Aguilar, una sesión en la que, por cierto, no se generó ningún debate sobre esta polémica, la alcaldesa anunció su denuncia ante la Fiscalía: «Que se diriman las responsabilidades jurídicas que se tengan que dirigir, las políticas ya las ha asumido el concejal», expresó.

El PP, que a nivel provincial también exigió la dimisión de Valdenebro, acusó a ésta de mentir ya que, según aseguró, en el expediente, en todos los documentos figura el 21 de junio, menos en algunos en los que «el 21 aparece encima del 17», dijo el concejal de esta formación en Ronda Antonio Arenas.