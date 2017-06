Roban ordenadores y el dinero de un viaje de fin de curso en el colegio de Montecorto Parte de las instalaciones del colegio CEIP Joaquín Peinado, que cuenta con 44 estudiantes. / SUR Los ladrones accedieron por segunda vez al centro educativo, aunque fueron sorprendidos in fraganti y lograron huir sin botín VANESSA MELGAR Miércoles, 14 junio 2017, 02:05

Ya ni los colegios se libran de los robos. Durante el pasado mes de marzo le tocó al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘San José Obrero’ de Cuevas del Becerro y recientemente al de Montecorto, al CEIPJoaquín Peinado. En la localidad de la comarca de Guadalteba, los amigos de lo ajeno se llevaron quince ordenadores portátiles, dinero y balones, además de altavoces, cámaras de fotos y hasta una cafetera. En Montecorto, que se independizó en 2015 de Ronda y que está situado junto a la carretera entre la ciudad del Tajo y Sevilla, los cacos se han apropiado de seis portátiles y dos tabletas, según indicó el alcalde de la localidad, el andalucista Miguel Ayala. Además, también se han llevado alrededor de 1.000 euros que estaban depositados en el centro educativo, dinero con el que los alumnos, un total de 44, tenían previsto financiar un viaje de fin de curso. El Ayuntamiento, dijo Ayala, ha aportado la citada cantidad económica para que los estudiantes no se quedasen sin la esperada excursión que ya se ha llevado desarrollado, en Sevilla.

«Algunos padres mostraron su pesar al no poder desembolsar de nuevo el dinero, que no podían afrontar de nuevo al pago, a algunos les suponía alrededor de 60 euros... por eso decidimos correr con el gasto... los niños, que visitaron una fábrica de chocolate y un acuario, estaban muy ilusionados», indicó el regidor.

Pero no es la primera vez que los ladrones han situado al CEIP ‘Joaquín Peinado’ en su punto de mira, ya que el pasado viernes intentaron de nuevo entrar en las instalaciones, aunque en este caso no consiguieron llevarse ningún botín. «Unos vecinos que viven junto al colegio oyeron ruido y alertaron a un vigilante municipal. Se dio la voz de alarma, también a la Guardia Civil, y se consiguió pillar a los ladrones in fraganti. Estaban ya dentro del colegio, dos personas, pero consiguieron huir sin llevarse nada. Ocurrió sobre las cuatro de la madrugada del jueves al viernes», explicó Ayala.

El Ayuntamiento asume el coste de la excursión con mil euros

No obstante, la Benemérita sí detuvo a una tercera personas, al parecer de nacionalidad rumana, que se encontraba a alrededor de dos kilómetros del colegio, en el interior de un vehículo, esperando a sus compañeros, bajo el paso de una carretera. «Creemos que son los mismos que robaron la primera vez», dijo el regidor.

Los robos en Montecorto, que cuenta con alrededor de 640 habitantes, y en Cuevas del Becerro, con en torno a 1.620 vecinos, coinciden en el modus operandi. En ambos casos, los ladrones accedieron a los colegios provocando importantes destrozos. «Hicieron boquetes en una malla y rompieron puertas y cristales de ventanas», dijo el alcalde de Montecorto, lamentando también el coste de las reparaciones. «Creemos que la segunda vez volvieron para llevarse los ordenadores de mesa y otras cosas... los boquetes que hicieron eran más grandes, con el objeto, al parecer, de poder sacar el botín que esperaban...», añadió Ayala.

«Creemos que son los mismos que entraron la primera vez», advierte el alcalde

En Cuevas del Becerro, donde los daños fueron también en ventanas y puertas, entre otros, la dirección del centro educativo y el Ayuntamiento decidieron organizar una gala benéfica para reponer el material robado. La cita, con la que se volcaron los vecinos de la localidad y de otras poblaciones, consiguió recaudar casi 7.000 euros. Los ladrones también se llevaron en torno a 1.200 euros que había en el colegio