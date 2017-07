«Representar a Ronda es una oportunidad muy bonita y única en la vida» Javier Jiménez posa para esta entrevista en el conjunto histórico de Ronda. v. melgar Este universitario de 21 años, debutante en el mundo de la moda, participará en el certamen de Míster Málaga Javier Jiménez JiménezMíster Ronda FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 31 julio 2017, 00:48

Edad 21 años, 1,83 metros de estatura y 72 kilos de peso. Estas son las medidas del rondeño que representará al municipio en el certamen de Míster Málaga. El universitario Javier Jiménez Jiménez, un debutante en el mundo de la moda y los certámenes de belleza, se confiesa un deportista nato al que le atraen las pasarelas pero sin obsesionarle. Coqueto y siempre a la última en lo que a tendencias se refiere, asegura que no le gusta ser uno más. «Intento adaptar la ropa a mi estilo imprimiéndole mi sello personal», dice.

-¿Cómo surge su incursión en el mundo de la moda y más concretamente en esto de los certámenes de belleza?

-Para mí ha sido una sorpresa. Es cierto que seguía el concurso desde hace un par de años o así, y que me gustaba este mundo, pero no me lo había planteado. Sin embargo, en febrero se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si me interesaría presentarme al certamen. Me comentaron que tenía potencial. En aquel momento me quedé en 'shock' y no supe qué contestar, pero comprobé que era una oportunidad muy bonita y única, así que acepté.

«Este certamen de belleza te exige una gran preparación tanto física como psicológica»«Lo primero que tengo en mi vida son los estudios, porque el concurso y lo que pueda venir después los veo como un 'hobby'»

-¿Entonces, nunca antes había hecho nada relacionado con la moda?

-Nunca he hecho pasarela ni nada por el estilo. Bueno, una vez la rondeña Paqui Laguna me hizo un reportaje de fotos, pero fue algo a título personal. Como le digo, nunca había pensado en presentarme a algo de esto.

-¿Actualmente a qué se dedica?

-Estudio el Grado de Trabajo Social en Huelva. Me surgió la oportunidad de hacerlo allí y no lo dudé. Quería empezar una nueva etapa en mi vida y ese era un buen destino. Si lo cursaba en Málaga, iba a ver a mucha gente de Ronda; sin embargo, allí podía empezar desde cero. Acabo de terminar tercero, así que solo me queda un año.

-¿Qué le dijo su familia cuando le comentó que le habían propuesto presentarse a Míster Ronda?

-Todos me dijeron que adelante, que no me lo pensara. Mi familia siempre me había dicho que me presentase a algo de esto, pero yo creía que no daba el perfil. Cuando se lo conté a mi madre, que es la que más me apoya y a la que más ilusión le hace, me dijo que no lo dudase. Sus palabras fueron: «Ve y vive la experiencia».

-¿Cómo afronta el reto de representar a Ronda?

-Con mucha preparación. Este certamen te exige preparación tanto física como psicológica. La gente suele pensar que lo que buscan es un buen físico, pero no es así. Lo que quieren es gente que esté formada, que sepa hablar en público, que sepa expresarse, etc. Esto no es solo una cara bonita o un buen físico. Míster Málaga no lo gana el mejor físico ni el chico más guapo, sino el participante más completo. Por ello, son muchos los nervios que se pasan en cada entrevista que te hacen. Lo que sí es cierto es que además de nervios también se siente satisfacción y orgullo por lo que estás haciendo.

-Si miramos hacia el futuro, ¿cuáles son sus proyectos personales?

-Lo primero que tengo en mi vida son los estudios, porque el certamen de belleza y lo que pueda venir después lo veo como un complemento, un 'hobby'. Lo principal son los estudios, terminarlos y seguir formándome para conseguir un trabajo.

-Y en lo que se refiere a su tiempo libre, ¿a qué le gusta dedicarlo?

-Me encanta salir con mis amigos y hacer cualquier tipo de deporte, pádel, fútbol... Aunque lo que siempre he practicado han sido las artes marciales. Durante unos diez años estuve practicando kárate en el Club Bushido Ronda, donde conseguí el cinturón negro. Cuando me marché a Huelva, comencé con el boxeo. Ahora, con esto del certamen, me tengo que centrar más en el aspecto físico y voy al gimnasio.

-Ya que la banda de Míster Ronda obra en su poder estará inmerso en los preparativos para el certamen de Málaga, ¿qué debe hacer?

-Estamos haciendo diferentes pruebas y actos. Hay momentos que debemos hacer reportajes de fotos en bañador, prendas que nos facilita la organización, así como la ropa interior. Para actos más formales debemos ir en traje y eso sí que lo tenemos que conseguir nosotros. Nos avisaron al principio de qué debíamos llevar por nuestra cuenta, y yo ya lo tengo todo.

Preparación diaria

-Para Míster Málaga, como usted bien dice, hay que prepararse mentalmente y físicamente. No obstante, supongo que el segundo apartado es el que requerirá un esfuerzo mayor, ¿qué trabajo debe hacer cada día para ponerse a punto?

-Cuando me dieron la oportunidad lo primero que pensé fue en mi físico, porque no me veo yo con el físico de los chicos que se ven en las fotos. En aquel momento pensaba ¿cómo me voy a presentar yo a esto? Sin embargo, me dijeron que había muchos meses por delante para preparar el físico y que este no lo era todo. Entonces pensé que iba a ir a tope, y desde ese día comencé una dieta que me elaboró un amigo que es nutricionista. Además, empecé a entrenarme duro en el gimnasio. El tema de la alimentación es el 80 por ciento del físico. Es necesario cuidarse mucho y hacer deporte.

-¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?

-Conozco a un chico de Ronda que quedó primer finalista y después consiguió la banda de Míster Andalucía. Tanto él como el actual Míster Málaga me han dado varios consejos. De todos ellos me quedo con dos: el primero es que aquí no gana el que queda primero sino el que más experiencia consigue durante el camino; y el segundo, que precisamente me lo dio Míster Málaga, es que no es tan importante ganar como saber moverte en este 'mundillo'.

-Para terminar, ¿qué sueños le quedan por cumplir?

-(Se queda pensativo) Ganar Míster Málaga es un sueño, porque no me lo esperaría para nada. Sin embargo, lo que sería realmente un sueño, porque sería algo importante para mi vida, es encontrar un buen trabajo, formar una familia y tener salud para vivir muchos años.