«La regulación del tráfico en el Puente Nuevo, tal y como está planteada, es inviable» Guerrero posa para esta entrevista en el barrio de San Francisco. / V. M. Martín Guerrero Portavoz de la plataforma de afectados por el corte y regulación del tráfico en el conjunto histórico de Ronda VANESSA MELGAR Lunes, 10 julio 2017, 00:18

El Ayuntamiento de Ronda quiere poner en valor el conjunto histórico del municipio con, entre otras medidas, la restricción del tráfico de un 80% en el espacio, lo que plantea la reordenación en puntos como el Puente Nuevo, que une ambas partes de la ciudad del Tajo. El Consistorio ha propuesto cierres parciales en determinadas franjas horarias que no afectarían a los vecinos del barrio de San Francisco, entre otros. En esta zona se ha creado una plataforma ciudadana, cuya cara visibles es Martín Guerrero, que rechaza el cierre parcial en el monumento sin una alternativa de comunicación.

–¿Cómo nace esta plataforma?

–Nace a raíz de que el Ayuntamiento quiere proponer un plan de actuación sobre el conjunto histórico y quiere regular el tráfico en el Puente Nuevo y esa regulación implica que solamente pueden acceder en principio los residentes de La Ciudad y el resto no. Eso significaría que toda la barriada de San Francisco nos quedaríamos aislados de Ronda. Ir desde el barrio en coche al centro de Ronda por la circunvalación son ocho kilómetros, más que ir de Ronda a Arriate.

–¿Qué piden?

–Nosotros no estamos en contra de la regulación del tráfico y de la protección del Puente, que por cierto, los informes emitidos dicen que la estructura está estupenda. Nosotros no estamos en contra de que se regule el tráfico porque se necesita pero queremos que nos den una alternativa urbana de comunicación con el resto de la ciudad.

–¿Cuál sería ésta?

–Hay una alternativa que no es nueva. Hace 30 años se hablaba de hacer un vial por la zona del arroyo de Las Culebras. Sería una vía urbana, no es lo mismo que te desplaces por una vía urbana que interurbana, donde los límites de velocidad son los que son... Nuestra circunvalación no está en condiciones de soportar este tráfico, está mal diseñada desde el principio...

–La propuesta del Ayuntamiento, de cierres en determinadas horas con el paso para residentes...

–No es la solución, seguiríamos aislados, el resto de las personas no pueden venir. Esto sería perjudicial para la economía de la zona, por lo que hay mucha preocupación. Aquí no hay negocios como en el resto de la ciudad, aquí hay negocios de hostelería que además están proliferando porque somos un enclave turís-tico para ello. Si a las personas se les dificulta el desplazarse hasta el barrio de San Francisco pues, evidentemente, se lo van a pensar.

–¿Qué acciones se barajan llevar a cabo?

–Nosotros nos vamos a oponer frontalmente a cualquier actuación en tanto y en cuanto no nos dejen una alternativa. No vamos permitir que nos aíslen... yo sé que es complicado, porque una alternativa cuesta dinero y no se hace en una legisla-tura, pero ese proyecto siempre ha estado abandonado puesto que no es interesante desde el punto de vista político, no interesa. La regulación del tráfico en el Puente Nuevo, tal y como está planteada, es inviable. Lo primero es habilitar una alternativa, aparcamientos, regular en el nuevo PGOU, aprobarlo... tenemos un grupo de trabajo y la mayoría de las medidas están consensuadas. Falta el Puente. También estamos recogiendo firmas.