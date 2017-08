La reflexión de género de Vicenti Algunas de las obras. La artista hace un recorrido, a través de 30 piezas entre soportes pictóricos, dibujos y objetos, por la inconografía femenina FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Lunes, 7 agosto 2017, 00:18

El Museo Joaquín Peinado ofrece hasta el próximo 14 de octubre un recorrido por la iconografía femenina actual a través de la obra de la artista argentina Paula Vicenti. Con la exposición titulada 'Inside Out. Iconografía femenina sin cuentos', la creadora aborda una profunda reflexión sobre la temática de género y la memoria. La muestra está compuesta por cerca de 30 piezas entre soportes pictóricos, dibujos y objetos, donde el recortable se convierte en una pieza básica, reflejando así los cambios de roles y cuestionando el comportamiento humano a través de los cuentos.

En esta muestra, la artista presenta una selección de obras correspondientes a tres líneas de trabajo desarrolladas entre los años 2013 y 2015. La primera, 'Wake Up', cuestiona el comportamiento humano a través de los cuentos y ahonda en la identidad femenina en la sociedad actual; la segunda, 'Emergency Exit 2014', parte del análisis del universo femenino; mientras que la última, titulada 'Happiness', está integrada por obras más recientes y en ellas reflexiona sobre el carácter efímero de cierto tipo de felicidad asociada a comportamientos adolescentes, inmaduros e inmediatos.

Expectación

La exposición, que ya ha visitado con gran éxito Antequera y la Sala Siglo Unicaja de Málaga capital, se puede visitar de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 15.00 horas. El precio de la entrada individual es de cuatro euros, mientras que los estudiantes, mayores de 65 años y residentes y naturales de Ronda tienen un precio reducido de dos euros. Además, los menores de 14 años pueden entrar gratis.

'Inside Out. Iconografía femenina sin cuentos' no defraudará al visitante. La artista, apoyada en una cuidada y estimulante puesta en escena pop, transfiere al espectador a un particular mundo de ideas recortadas por senderos de líneas discontinuas, de vestidos o ropas mudables de papel, de pinturas repletas de mensajes e intenciones, de ideas por venir, de sueños y ensoñaciones que advierten de un poso nada infantil y menos dulce. De este modo, lo representado y la vida juegan a mezclarse y a recordarse.

Paula Vicenti nació en Buenos Aires (Argentina) en 1969, aunque vive y trabaja desde hace años en Marbella. De su trabajo destaca la singularidad y frescura de unas obras cargadas de connotaciones maduras y adultas. De tal modo, que la artista se autodefine como una gran observadora y contadora de historias, y actúa como una escenógrafa de piezas de intensa belleza visual que encierran mensajes subliminales, a veces irónicos, esperanzadores y optimistas.

En lo referente a su trayectoria, hay que destacar que sus obras han sido expuestas de forma individual y colectiva en galerías españolas, neoyorquinas y asiáticas, así como en ferias internacionales de arte como la de Milán (Italia).

Además, en la capital malagueña, sus creaciones han pasado también por el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) y han estado representadas en importantes colecciones institucionales.