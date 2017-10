«Queremos crear una red de escuelas en la Serranía de donde sacar talentos» El presidente del Club Bádminton Ronda, Francisco Gil. sur «El Premio Puente del Turismo es un reconocimiento a todo el trabajo que se ha llevado a cabo desde el club durante mucho tiempo» Francisco GilPresidente del Club Bádminton Ronda FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 2 octubre 2017, 01:09

Francisco Gil es el presidente del Club Bádminton Ronda, entidad que la pasada temporada celebró su 20.º aniversario, y en la que él ha militado desde que era un adolescente. Comenzó como jugador, pero el paso de los años y el transcurrir de los acontecimientos le hicieron presidir la actual Junta Directiva de un club que cada día tiene más fuerza en la ciudad del Tajo. Con motivo del premio Puente Romano que el Ayuntamiento de Ronda ha concedido al club, Gil hace un repaso a SUR Ronda de todo lo acontecido la pasada temporada y de lo que está por venir.

-La pasada campaña, el Club Bádminton Ronda celebró su 20.º aniversario, ¿cómo nació este club en el municipio?

-Surgió en el año 1996 a través de Miguel Serrano, que fue campeón de España absoluto en modalidad de dobles y, posteriormente, campeón de España de veteranos en las modalidades de dobles e individual. Miguel Serrano, junto a Álvaro Alcaide, Claudio Carrillo y otro grupo de amigos, decidieron montar el club. En un inicio lo hicieron con el objetivo de pasar un rato entre amigos, pero poco a poco nos fuimos sumando jugadores de entre 16 y 17 años. Al principio solo teníamos una pista de bádminton en la carretera de El Burgo, y con el tiempo cambiamos al pabellón El Fuerte donde pasamos a tener seis pistas.

-La Delegación de Turismo les ha concedido el premio Puente del Turismo, ¿este galardón es el broche de oro al 20.º aniversario?

-El premio es un reconocimiento a todo el trabajo que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo en el club, y no solo por la junta actual sino también por las juntas anteriores e incluso por los fundadores. La conmemoración del 20.º aniversario se remató con la celebración de los Campeonatos de España absoluto y sub-11, que fueron importantes para Ronda. Estos Torneos tuvieron un gran impacto tanto económico como turístico.

-¿Es difícil para un deporte como el bádminton sobrevivir en una localidad como Ronda?

-Esa pregunta tiene una doble vertiente. Por un lado, para una ciudad como es Ronda, que uno de los deportes escolares sea el bádminton ayuda bastante, ya que prácticamente todos los chicos lo conocen ya sea de oídas o porque lo han practicado en los colegios o institutos. Ahora bien, de ahí a pasar a los entrenamientos y a ser socios del club hay un salto. Nosotros intentamos que ese salto sea lo más pequeño posible. Para ello, llevamos el bádminton a la calle y hacemos que se escuche a través de las competiciones que organizamos. Quizás en una ciudad más grande haya más recursos, pero normalmente la oferta también es mayor. Aquí, sin embargo, hay una oferta grande, pero también hay un volumen de niños que permite que el club tenga una buena captación cada temporada.

-¿En qué proyectos están trabajando cara al futuro?

-Algo en lo que llevamos tiempo trabajando, y que es más un realidad que un proyecto, es en mejorar los entrenamientos para la cantera. Para ello, esta temporada contaremos con un preparador físico. Este es un licenciado en INEF que tiene una formación específica en preparación física aplicada al bádminton. Vendrá a Ronda un par de veces al mes, y el resto de entrenamientos lo haremos los técnicos del club, aunque él hará un seguimiento. Para nosotros es importante que haya una preparación física y una prevención de lesiones en un deporte tan explosivo y exigente como este. También estamos viendo la opción -ya lo tratamos el año pasado con la Concejalía de Deportes- de montar algunas pistas en parques de Ronda. Serían pistas al aire libre para que mayores y niños puedan jugar. Al igual que hay parques saludables, queremos que haya algunos espacios para que la gente pueda practicar este deporte sin tener necesidad de desplazarse. Además, estamos también embarcados en un proyecto que servirá para agradecer a los voluntarios que estuvieron en el Campeonato de España el trabajo que hicieron.

Celebración de campeonatos

-Precisamente, con motivo del Campeonato de España absoluto se dieron cita en Ronda algunos de los mejores jugadores del panorama nacional, ¿tendrán los aficionados, en un futuro próximo, más oportunidades de ver en Ronda a jugadores de esa talla?

-Si me lo llega a preguntar hace dos meses hubiese dicho que esta Junta u otra no se volvería a meter en un embolado de ese tipo. Son muchos meses de trabajo, muchas reuniones, mucho tiempo libre de cada uno que hay que dedicar a esto... Precisamente, cuando presentamos aquel Torneo animamos al público de Ronda a asistir a los partidos, porque era el primer Campeonato de España de un deporte olímpico en Ronda, y sabíamos que era difícil que se volviese a repetir, al menos en nuestro deporte. No obstante, nuestra meta es seguir organizando eventos, porque es una forma de atraer a jugadores a Ronda. A nivel absoluto no creo que repitamos en los próximos años, lo que sí puede ser que nos planteemos es algún otro tipo de campeonato de veteranos a nivel nacional.

-Al final de la temporada pasada comentó que uno de los objetivos del club era crear una serie de escuelas en distintos municipios de la Serranía, ¿cómo se encuentra ese proyecto?

-Cuando nos lo planteamos estábamos inmersos en la celebración del Campeonato de España y no tuvimos tiempo de llevarlo a cabo, aunque sí teníamos ya algunos contactos hechos. Ahora lo hemos retomado. Este es un programa que nos hace mucha ilusión. Ya contamos con la escuela de Arriate, y también estamos con la escuela de Cañete La Real, que surgió el año pasado a través de un curso que hicimos para profesorado. También estamos en conversaciones con Setenil de las Bodegas y vamos a iniciar conversaciones con Igualeja para que en la zona del Genal haya representación. Si podemos seguiremos expandiéndonos, pero eso depende también del personal y de los convenios que podamos ir firmando. La intención es tener una red de escuelas en la Serranía de donde sacar talentos.

-Aquellas personas que estén interesadas en tener más información del club, ¿cómo pueden contactar con ustedes?

-Tenemos el blog clubbadmintonronda.blogspot.com, y también estamos en Facebook y Twitter. No obstante, la forma más directa para tener toda la información es que se pasen por el pabellón El Fuerte los lunes, miércoles o viernes en horario de 19.00 a 21.00 horas.

-¿Para esta temporada con cuántos jugadores cuentan?

-Ahora mismo estamos en torno a los 40 niños, pero justo esta semana y la que viene haremos diversas visitas a centros escolares, así que probablemente aumentemos el número. Adultos hay unos 15.