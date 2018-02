«Eres una puerca». El caso por el que fue condenado a prisión el presunto asesino de María Adela La juez condenó a José Manuel a 9 meses de prisión por maltrato a su mujer en presencia de sus hijos en Málaga SUR Viernes, 16 febrero 2018, 14:07

«Eres unas puerca, una hija de puta, vete a tomar por el culo con tu puta madre». Eran casi las dos y media de la tarde del 19 de julio de 2011 cuando José Manuel (en la actualidad en prisión por ser el presunto asesino de María Adela en su casa de La Viñuela) se dirigió así a su entonces mujer R. C. P. en la casa familiar de ambos en la avenida Plutarco y en presencia de sus hijos menores. Eso sí, no le causó ningún menoscabo físico. Eso al menos recoge la sentencia por la que José Manuel fue condenado en mayor de 2012, algo que no conocía María Adela, que lo conoció por internet.

Concretamente, José Manuel fue condenado a 9 meses de prisión, 2 años de prohibición de posesión y porte de armas y 1 año y 9 meses de prohibición de acercamiento a una distancia inferior a 500 metros a la que entonces era su pareja R. C. P. La juez considera probados los hechos de esa discusión y que eran constitutivos de un delito de malos tratos del art. 153.1 del Código Penal. Y, aunque la ley recoge que estas conductas se sancionan con la pena de prisión de seis meses a un año, en el caso de José Manuel se agravan por ocurrir los hechos en presencia de menores y también por encontrarse en el domicilio común.

Aunque su historial judicial no queda aquí. El Juzgado de lo Penal nº 14 de Málaga tiene previsto juzgar a José Manuel el próximo 21 de mayo por un presunto delito de malos tratos sobre otra sus exparejas, A.A. L. R., por unos hechos ocurridos el 11 de mayo de 2016. Según el escrito de la Fiscalía y de la acusación particular, el acusado propinó dos puñetazos en el rostro de su expareja por la que ambas acusaciones solicitan una pena de 9 meses de prisión.

El Juzgado de Violencia dictó una orden de protección y prohibición de comunicación el 13 de mayo de 2016, medidas que a día de hoy siguen estando vigentes y no fueron quebrantadas en ningún momento por el acusado.

Según ha podido conocer este medio, el detenido tenía más denuncias previas por malos tratos a parejas anteriores, por las que fue arrestado en otras ocasiones, siendo archivadas y sobreseídas.

De ello no tenía constancia María Adela, que murió tras ser apuñalada en su domicilio en La Viñuela a manos de su compañero sentimental en un nuevo caso de crimen machista. Ambos se conocieron a traves de Internet, donde José Manuel tenía abiertos al menos diez perfiles en los que seguía a cerca de 500 mujeres. «Quiero conocer chicas para amistad o lo que surja». Así se presentaba en redes sociales el presunto asesino de María Adela, que contaba con antecedentes por violencia machista.