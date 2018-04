PSOE, UPyD y PA denuncian ser silenciados en la televisión de Coín y abandonan el pleno Sesión plenaria del pasado miércoles, antes de la salida de los grupos de la oposición. El Ayuntamiento asegura que los grupos no pidieron permiso para grabar una rueda de prensa y que utilizaron una sala reservada para actos institucionales FERNANDO TORRES Viernes, 27 abril 2018, 01:11

Durante el pleno municipal de Coín, celebrado el pasado miércoles, se vivió un momento tenso e incómodo. Tras presentar una moción (que fue aprobada) los representantes del PSOE, UPyD y el Partido Andalucista se levantaron y abandonaron el salón con la sesión a medias. Este hecho inaudito era una protesta por un incidente sucedido varias semanas antes: los tres grupos convocaron en el edificio del antiguo Ayuntamiento a la televisión local, Coín Televisión, para dar una rueda de prensa. Sin avisar, decidieron utilizar una sala que hasta ahora únicamente se había empleado para actos institucionales y culturales. En plena grabación, los redactores recibieron una llamada y dejaron el trabajo a medias.

Según señalan desde los tres grupos a través de un comunicado oficial, la convocatoria a la televisión local en cuestión fue celebrada «tras una moción aprobada por unanimidad en el pleno de marzo, que versaba sobre la creación de una mesa de reactivación económica para el municipio de Coín y que pretendía invitar a empresarios, asociaciones y representantes locales y vecinales a participar». Señalan que fue «abruptamente interrumpida».

Desde el Consistorio aseguran que la decisión estuvo amparada en que los grupos no avisaron de que la rueda de prensa se iba a celebrar en esa habitación en concreto: «Ningún partido ha utilizado nunca esas instalaciones para emitir ningún mensaje, es una sala reservada al Ayuntamiento como institución y para las asociaciones culturales». Fuentes municipales aseguran que se les ofreció continuar con la grabación en otra habitación, hecho que desmienten desde los grupos de la oposición.

El concejal de UPyD Ralf Pirzl, explica que es la primera vez que sucede algo similar en el municipio: «A día de hoy, no hay precedentes de que ningún partido haya informado o avisado, con antelación, al Partido Popular sobre la celebración de una rueda de prensa. Además, existe un acuerdo entre los diferentes partidos y el patronato de televisión de Coín, en el que cada sigla de la oposición tiene derecho a una emisión semanal de cinco minutos, retransmisión que debe emitirse íntegramente, sin interrupción y sin ser editada».

«Sacado de la manga»

La portavoz socialista, Inmaculada Agüera, asegura que «se han sacado de la manga» la tradición de que esa sala no esté destinada a ruedas de prensa de los partidos. «Es un espacio público a disposición de todos los vecinos, cuando el alcalde presentó la rehabilitación del edificio dijo que era un lugar para ruedas de prensa de cualquier tipo», esgrime la portavoz. Salvador González, del Partido Andalucista, asegura que interrumpieron la rueda de prensa «con fines electoralistas», y que convocaron a la televisión local para hablar de asuntos relativos a los grupos municipales, no para tratar nada relativo a los partidos como tal. «Donde va el alcalde va la televisión, algo que no ha pasado nunca en este municipio», concluye.