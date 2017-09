El PSOE se retira de la bolsa municipal de empleo y la tacha de «pantomima»

El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha decidido desvincularse de la gestión de la bolsa de empleo promovida por el consistorio. Así lo anunciaron ayer a través de un comunicado en el que aseguraban que, como líderes de la oposición, no estaban obteniendo respuesta del Partido Popular ante los cambios solicitados en la comisión de seguimiento. «No vamos a participar en ninguna pantomima más», aseguraba Micaela García, portavoz del grupo.

Desde el PSOE sostienen que los planes de empleo del equipo de Gobierno no cumplen con los requerimientos del municipio: «De 3.277 solicitantes solamente han sido llamados 853, cifra que no tiene por qué ser el número de contratados, ya que no se nos ha dado este dato». Por parte del consistorio apuntan que «el PSOE siempre da un paso atrás cuando no consigue lo que quiere» y explican que «existen más órganos de control a parte de la comisión si quieren más información».