El PSOE pedirá la comparecencia de Zoido en el Congreso por la muerte de un inmigrante en el edificio de la cárcel de Archidona La formación socialista considera que es "la gota que colma el vaso" de la situación que se está viviendo sobre el edificio habilitado como CIE provisional

El portavoz del área de Interior del Grupo Socialista en el Congreso, David Serrada, ha avanzado que pedirá la comparecencia en la Cámara Baja del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para pedirle explicaciones sobre la muerte de un inmigrante en la cárcel aún sin inaugurar de Archidona, en Málaga.

"Esto ya es la gota que colma el vaso de la situación que se está viviendo en Archidona. Es el punto final que debe hacer recapacitar al Ministerio del Interior sobre que fue un error habilitar ese centro, ha sido un error la gestión y el desenlace se podía haber evitado", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Serrada afirma que "estas son circunstancias que uno nunca puede prever" pero incide en que "las circunstancias en que se generó ese centro, como empezó el funcionamiemnto con graves carencias y como se está gestionando" dejan ver que "no está dando buen resultado". "Es un hecho que nadie quiere que ocurra pero el ministerio debe dar explicaciones", ha apostillado.

Asimismo, el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha lamentado la muerte y ha considerado que la situación en dicho centro es insostenible por la gravedad de lo sucedido y tras los incidentes que se han ido incrementando en las últimas semanas. Ruiz Espejo ha señalado que las dependencias de la cárcel de Archidona no reúnen las condiciones necesarias para alojar a estas personas, “creándose una situación que no se puede tolerar y que es insostenible en estos momentos”. “Esperamos una investigación transparente que aclare lo sucedido, en la que se cuente también con la versión de las personas recluidas en el centro”, ha puntualizado el delegado del Gobierno andaluz.

Asimismo, la secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE-A, Beatriz Rubiño, ha querido dejar claro que los socialistas no van a mirar hacia otro lado ante una situación que vienen denunciando desde el pasado mes de noviembre cuando más de 500 personas inmigrantes llegaron a las costas murcianas "y, por una decisión del Ministerio del Interior, fueron recluidas en el centro penitenciario de Archidona, contraviniendo la normativa estatal, europea e internacional". Por su parte, el secretario de Políticas Migratorias y Exterior del PSOE de Málaga, Antonio Yuste, ha reclamado al ministro del Interior "que ponga fin a esta sinrazón". "La cárcel de Archidona no puede ser un centro de reclusión de más de 500 personas que huían de la pobreza en sus propios países y que no han cometido ningún delito, ha sido un error el uso de este centro para el internamiento de extranjeros y Zoido debe dar explicaciones", ha dicho Yuste.

Podemos: "Es una desgracia anunciada"

La senadora de Podemos Isabel Mora también se ha pronunciado sobre lo ocurrido: "No es más que una desgracia anunciada teniendo en cuenta la situación límite a la que se les ha sometido, metidos en una cárcel y tratados de una manera absolutamente inhumana", ha denunciado a través de un audio difundido por la formación morada.

Según Mora, quien visitó recientemente el centro, los inmigrantes allí internados se quejan de falta de comida y, doce días después de su llegada, seguían con la misma ropa -algunos llevaban sandalias- y no habían podido hablar todavía con sus familiares porque no tenían acceso a teléfonos. "Tenían dificultad para hablar con abogados, no tenían asistencia psicológica pese a su situación desesperada, ni tampoco información sobre qué iba a pasar con ellos, si iban a ser expulsados o no".

Izquierda Unida: "Debería caer sobre la conciencia de quienes dirigen esta política de vulneración de derechos humanos"

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado este viernes que la muerte "debería caer sobre la conciencia de quienes dirigen esta política de vulneración de derechos humanos". Garzón, que precisamente estuvo en este centro penitenciario que desde el mes de noviembre funciona a modo de Centro de Internamiento de Extranjeros, ha asegurado en Twitter que "unas condiciones de detención injustas e inhumanas han podido con la vida de esta persona", cuyo cuerpo ha sido hallado este jueves por efectivos de la Policía Nacional.

"Ayer mismo estuve en las puertas de la cárcel para seguir denunciando esa situación ilegal e inhumana. Y volvimos a anunciar medidas contra el Gobierno del PP por vulnerar los derechos humanos", dice en la red social. Asimismo, ha expresado su tristeza. "Es una inmensa tristeza la que le inunda a uno saber que tenemos un gobierno inhumano que es capaz de promover y consentir algo así. Haremos todo lo posible para que se haga justicia", ha apostillado.

Por su parte, Antonio Maíllo, en su cuenta personal de Twitter, ha indicado que su organización lleva semanas "denunciando la grave vulneración de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno reteniendo a personas en la prisión de Archidona por no tener papeles". "Hoy han encontrado a un ciudadano ahorcado. Queremos que se haga justicia", ha añadido el líder de la federación de izquierdas en Andalucía.

Compromís: "Interior salió al paso de las denuncias destacando que la cárcel estaba equipada"

Compromís ha pedido también explicaciones al ministro del Interior. El diputado de Compromís Enric Bataller destaca que ya exigió respuestas al Ministerio del Interior por la "habilitación irregular" de la cárcel malagueña como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Enric Bataller señala que colectivos por los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de funcionarios de prisiones y partidos políticos llevan desde noviembre alertando de las "irregularidades de internar en esta prisión a más de 450 personas que llegaron el mes pasado a las costas de Murcia". Añade que "el interno se ha ahorcado esta mañana después de pasar encerrado 39 días en Archidona" y recuerda que "ante las constantes denuncias Interior salió al paso destacando que la cárcel estaba equipada con campos deportivos, aulas y peluquería".