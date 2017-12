El PSOE llevará a los tribunales la aprobación de los Presupuestos

El PSOE de Antequera llevará ante la Justicia la aprobación definitiva de los Presupuestos Municipales de la localidad para 2018, ya que consideran que el Ayuntamiento los aprobó con un informe de intervención en contra. Ante esto, el teniente de alcalde de Hacienda, Juan Rosas, responde negando su argumento y que si sigue adelante «quien saldría perjudicada es la ciudad». El portavoz socialista, Javier Duque, defiende que «no está dentro de la legalidad la aprobación definitiva del Presupuesto». El interventor del Ayuntamiento estimó la alegación presentada por los socialistas, «motivada en que la aprobación inicial del presupuesto se realizó sin seguir el procedimiento establecido, en tanto que la comisión informativa de Hacienda se convocó el 23 de octubre sin que estuviera formado el expediente del Presupuesto General para el 2018 y, en consecuencia, rechazar la aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento».

Por su parte, Rosas (PP) insiste en que «el único objetivo de las alegaciones del PSOE es retrasar el presupuesto que sería perjudicial para el ciudadano, «por lo que el 1 de enero no contaríamos con un presupuesto nuevo, sino que tendríamos que prorrogar el anterior». Explica que la alegación en cuestión es «porque no estaban todos los documentos en las comisiones informativas, pero sí estaban todos en el pleno», por lo que no entiende la insistencia. Además, puntualiza en que «si hubiera algo ilegal o algo imprudente, no se hubiera aprobado por el equipo de gobierno» y que el interventor lo que dice es que se puede estimar la alegación, pero luego el pleno es soberano, como así se hizo y se aprobó por la mayoría absoluta del PP, recordando que antes con el PSOE se aprobaban estando en marcha el año de los presupuestos en curso y que el PP desde que gobierna lo hace antes de finalizar el año.

Duque lamenta que el PP «decidiera seguir adelante con la aprobación definitiva del Presupuesto, apoyándose en su mayoría absoluta. Lo que hizo fue desestimar todas las alegaciones a pesar de tener ese informe favorable por parte del interventor». Así, «el PSOE piensa ponerlo en manos de los tribunales, los cuales valorarán si está el grupo Popular incurriendo en una infracción al tomar una resolución injusta a pesar de estar convenientemente advertidos por el técnico competente, en este caso, el interventor del Ayuntamiento».

Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Matas, amenaza con seguir los pasos de los socialistas, criticando «la aprobación definitiva de los Presupuestos del 2018 y la forma en la que han sido aprobados», ya que en el Pleno celebrado el 22 de diciembre, «el Presupuesto fue aprobado con un informe en contra de intervención».