El PSOE critica que los fondos previstos en los Presupuestos para el 'by pass' del AVE no se podrán gastar Un tren de alta velocidad pasa junto a Almodóvar del Río. / SUR Las cuentas del Estado contemplan 12,4 millones para este año, aunque la redacción del proyecto todavía no ha terminado IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 2 mayo 2018, 14:16

Los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el 'by pass' del AVE Málaga-Sevilla no se podrán gastar. Las cuentas contemplan 12,4 millones para invertir este año, aunque la redacción del proyecto todavía no ha terminado, y no lo hará, precisamente, hasta finales de 2018.

El diputado socialista Miguel Angel Heredia planteó en diciembre una pregunta para conocer la fecha en que podría entrar en servicio la conexión de AVE Málaga-Sevilla a través del 'by pass'. En la respuesta del Gobierno, que tiene fecha de salida 16 de abril se dice textualmente: «La entidad Adif-Alta Velocidad ha adjudicado a la empresa Ayesa, por 309.000 euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de construcción de la conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río». Y añade: «Una vez esté redactado y aprobado el proyecto se conocerá el plazo de ejecución y el coste de las obras. A ese plazo hay que añadirle el tiempo necesario para la contratación de las obras y posteriormente, una vez finalizadas éstas, las pruebas para la puesta en servicio. Por todo ello, no es posible en este momento dar una fecha precisa de puesta en servicio».

Por ello, pone de relieve que si no está redactado ni aprobado aún el proyecto, lo primero que habrá que hacer es terminarlo y después contratar las obras. «La pregunta que cabe hacerse es: ¿En qué va a gastar el Gobierno los 12,4 millones previstos en los Presupuestos de 2018?» Y responde: «Si tiene que finalizar el proyecto y licitar y adjudicar las obras, este año no comenzarán las obras, con lo cual no se va a gastar prácticamente nada». Heredia denuncia que han incluido esta partida para engordar los Presupuestos «a sabiendas de que no lo van a gastar, y esto es mentir a conciencia a los malagueños».

«Málaga y la Costa del Sol no se merecen la marginación permanente del Gobierno de Rajoy; queremos el mejor 'by pass', el que tienen en el resto de España» asegura Heredia, en referencia al proyecto que se ha diseñado, y que, a su juicio, será de peor calidad que otros enlaces ferroviarios en el resto de la península.