El primer premio de la Lotería Nacional toca en Alhaurín de la Torre Está dotado con 60.000 euros al décimo EFE Viernes, 29 septiembre 2017, 10:31

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado anoche ha dejado un primer premio, dotado con 60.000 euros al décimo, en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, y un segundo, con 12.000 euros al décimo, en la onubense de Lepe.

El primer premio, el 50.427, ha sido consignado en diez administraciones de toda España, con la de la Avenida Reyes Católicos de Alhaurín el Grande como única andaluza.

Por su parte, el segundo, el 16.723, lo ha sido en nueve administraciones de todo el territorio español, con la de la calle Feria de Lepe como también la única andaluza premiada.

La responsable de la administración de Lepe, Teresa Moreno Durán, ha dicho que no se puede calcular la cantidad de dinero que ha podido entregar, dado que se ha vendido mediante billetes entregados de forma automática y no décimos asignados, de modo que no están recogidos en el listado de la administración.