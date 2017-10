«El premio ha servido para creerme de verdad que hago bien mi trabajo» Ana Mari Montes, en una imagen de la semana pasada en el convento Santo Domingo. ñito salas La labor de esta montejaqueña al frente de Eventos Mary Montes le ha valido el reconocimiento de la Junta de Andalucía en el Día de la Mujer Rural Ana María MontesEmpresaria organizadora de eventos deportivos FERNANDO MORGADO RONDA. Lunes, 23 octubre 2017, 01:11

Hace tres años, Ana María Montes (Montejaque, 1966) dio el paso más importante de su carrera. Llevaba seis detrás de la organización de eventos en Montejaque y Ronda, aunque pocos conocían realmente su papel. «Me tocó demostrar que era mucho más que la mujer detrás del hombre que recibe simplemente a los invitados. Y lo conseguí haciéndome empresaria». Ahora, su decisión le llevó el pasado día 13 a recibir una distinción de la Junta de Andalucía por el Día Internacional de la Mujer Rural, esa que, según Montes, aún necesita hacerse visible.

-¿Qué le ha supuesto recibir tal reconocimiento junto a otras 15 mujeres de la provincia?

-Una enorme satisfacción personal. Ni siquiera conocía la existencia del premio y cuando me eligieron me sentí muy agradecida. No eres capaz de creerte tu propio trabajo hasta que no pasa algo así. Y más al encontrarme en un entorno rural, siendo mujer en un terreno como el deporte, tradicionalmente masculino... Te suelen tachar de 'marimandona'. Esto supone un gran respaldo.

-¿Se acordó entonces de las dificultades que ha superado?

-Sí, llevo tres años como empresaria y he tenido que hacer frente a muchos obstáculos, especialmente en mi pueblo, y demostrar que era capaz. El primer año lloré mucho y al recoger el premio se me vinieron muchas imágenes a la cabeza. Se me han puesto las cosas muy difíciles.

-¿Se sintió identificada con las otras mujeres que fueron distinguidas?

-Totalmente. Algunas de nosotras nos conocíamos y me alegré de volver a verlas. Cada una contó su historia al recoger el premio y había algunas que ponían los vellos de punta. Del ámbito del deporte estaba yo como empresaria, pero también Beatriz Jiménez, de Alhaurín de la Torre, que compite en duatlones y triatlones, y me sentí especialmente unida a ella. Este reconocimiento de la Junta da visibilidad a las mujeres rurales y eso es muy positivo.

-¿Qué falta para que las mujeres empresarias se igualen a los hombres?

-Es un camino largo que ya hemos comenzado a andar, pero falta mucho por hacer, y en las zonas rurales más. Tienes que estar constantemente demostrando que eres capaz. Cuanto más pequeño es el pueblo, más trabajo cuesta. Podría contar muchas experiencias... Tal vez las instituciones, en especial los ayuntamientos, podrían ayudar al emprendedor. Yo nunca he tenido ese apoyo.

-Seguro que sí ha tenido el de su familia y amigos.

-Todo el que me conoce se ha alegrado por el reconocimiento de la Junta. Pero a día de hoy, nadie del Ayuntamiento de Montejaque me ha felicitado, y eso que hay tres concejalas. Eso me apena, pues algunas mujeres fueron al acto acompañadas por representantes de sus municipios. A pesar de todo, estoy orgullosa de lo que he conseguido y el premio me ha ayudado a creer de verdad que hago bien mi trabajo.

-¿Cómo comenzó su trayectoria como empresaria?

-Hace tres años, pero llevaba seis más trabajando en la organización de eventos, pero siempre detrás de una figura masculina. Quise demostrar que no era solo la que recibía a los invitados y participantes, y por eso me hice empresaria.

-¿De cuál de sus eventos se siente más orgullosa?

-De la Travesía Nocturna de San Antonio. Quizá porque fue la primera y costó mucho más. Conseguí traer unos 1.000 participantes a Montejaque. Y esos participantes traen a sus familias, llenan los complejos rurales el fin de semana, consumen en los bares... Así que me siento muy satisfecha de trabajar y al mismo tiempo generar trabajo. Ahora la Nocturna, después de tres ediciones, ya goza de cierto prestigio. Para mí fue un antes y un después en mi vida.

-¿Cuál es el próximo evento en el que está trabajando?

-El 19 de noviembre tenemos la Canicross Bikejoring en Ronda. Consiste en una carrera tanto a pie como en bicicleta en la que los participantes compiten con sus perros. Es un evento distinto, con pocos participantes, pero especial y que no se hace en muchos sitios.

Pasión

-¿De dónde viene tu interés por los eventos deportivos?

-Hace 9 era gerente de la oficina de Turismo de Montejaque y se nos ocurrió hacer algo distinto, de noche, y entonces nació la Nocturna Villa de Montejaque. La satisfacción de todos los participantes me animó a seguir. No practico tanto deporte, pero me encanta estar involucrada en la organización. La gente se sorprende al verme en eventos que no gestiona mi empresa, y es que también me gusta ayudar a mis compañeros como voluntaria.

-Y anteriormente, ¿a qué se dedicó?

-A ser madre. Llega un momento en la vida de toda mujer en el que tienes que elegir entre el trabajo o dedicarle más tiempo a tu familia. Una vez que mis hijas se han hecho mayores, tengo todo el tiempo del mundo para hacer algo que me gusta.

-¿Es ese uno de los grandes obstáculos que se encuentran las mujeres, el tener que elegir entre familia y profesión?

-Por supuesto. Por suerte los tiempos cambian, antes nadie dudaba de que era la mujer la que tenía que encargarse de sus hijos. Aún falta mucho... Ahora las mujeres nos planteamos la maternidad más tarde por lo complicado de las circunstancias, pero actos como el de la Junta de Andalucía significan mucho. No por el premio, sino porque a partir de eso yo he podido contar mi experiencia y seguramente alguna mujer se habrá sentido identificada conmigo.

-¿Cuál es su papel en la Asociación de Mujeres Empresarias de Ronda y la Comarca?

-Soy vocal. La asociación estaba un poco parada y la retomamos en abril. Del 10 al 12 de noviembre organizamos la primera Convención Nacional de Mujeres Empresarias.