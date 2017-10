Las preguntas que los padres de Lucía Vivar aún tienen sobre la muerte de la pequeña Almudena y Antonio, padres de Lucía Vivar, durante la entrevista. / Salvador Salas SUR entrevista a Almudena Hidalgo y Antonio Vivar, los padres de la pequeña de tres años hallada muerta en las vías de tren de Pizarra. “Intentamos que al menos nos den respuestas de lo que ocurrió aquella noche” JON SEDANO , JUAN CANO y Málaga Jueves, 19 octubre 2017, 21:13

Almudena Hidalgo y Antonio Vivar siguen buscando respuestas a las numerosas incógnitas que hay en torno a la muerte de su hija Lucía de tres años. La pequeña desapareció la noche del 26 de julio en la estación de tren de Pizarra y siete horas después fue hallada muerta por el maquinista del ferrocarril que se dirigía hacia Álora.

Los padres aún no se explican por qué les dijeron que habían parado los trenes o que las cámaras de seguridad no habían captado nada, cuando en realidad no era así. SUR entrevista a ambos para dar a conocer en qué situación se encuentra el caso y cuáles son las dudas que aún no se han respondido.

Los progenitores han ofrecido también una rueda de prensa para hacer un llamamiento solidario con motivo de un acto que celebrarán el viernes en Pizarra y el sábado en Alhaurín el Grande.