La Policía investiga la muerte de un inmigrante en las instalaciones de la prisión de Archidona Varios argelinos llaman la atención de las personas que hay en el exterior de la prisión de Archidona, en los primeros días de internamiento / . Fernando Torres Los agentes que se encargan de la custodia de los internos encontraron al hombre ahorcado inerte e intentaron reanimarlo ALVARO FRÍAS , FERNANDO TORRES y JUAN CANO Málaga Sábado, 30 diciembre 2017, 00:35

Con el hallazgo de un inmigrante ahorcado en las instalaciones de la futura prisión de Archidona, que realiza de forma provisional funciones de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), arrancó una investigación por parte de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para esclarecer lo ocurrido.

Según informaron las fuentes consultadas por este periódico, todos los indicios apuntan a que el fallecimiento de esta persona se habría producido mediante suicidio. Sin embargo, estos aspectos tendrán que ser confirmados por la autopsia.

Y es que tras el hallazgo, se activó a la comitiva judicial, que realizó el levantamiento del cadáver. Éste fue trasladado hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para que se le practicara la autopsia.

Noticia relacionada Asociaciones y colectivos se movilizan tras conocer la muerte de un inmigrante en las instalaciones de la prisión de Archidona

Siempre según manifestaron las fuentes consultadas, desde el Cuerpo Nacional de Policía se está dando traslado de las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona, que se ha hecho cargo del caso.

Un CIE de manera provisional

Las instalaciones de la futura prisión de Archidona comenzaron a funcionar hace poco más de un mes. Sin embargo, no lo hicieron como un centro penitenciario, tal y como estaba pensado, sino como un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Eso sí, de forma provisional. Centenares de inmigrantes ocuparon sus celdas, esas en las que ayer fue hallada ahorcada una de las personas que están recluidas en este edificio después de haber llegado en patera a las costas españolas.

El hallazgo se produjo por la mañana. Fueron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que son los que se encargan de la custodia de estas personas, los que encontraron al hombre en el interior de la celda individual en la que estaba, según informaron ayer desde la Comisaría Provincial. Rápidamente, los funcionarios del CNP dieron aviso a los servicios sanitarios, mientras intentaban reanimar al hombre, de 36 años de edad y de nacionalidad argelina. Pese a ello, no lograron salvarle la vida, tras lo que se certificó su muerte.

La tarde anterior hubo un nuevo altercado en las instalaciones. Así lo aseguraron ayer desde la Plataforma Contra el CIE de Archidona, desde donde también aseguraron que la persona que fue hallada ahorcada habría participado en los hechos.

Han sido varios los altercados que se han registrado en el interior de las instalaciones, sobre todo, a raíz de que comenzaran a realizarse las devoluciones de los inmigrantes. Hace dos semanas tuvo lugar uno de los más importantes, que obligó a desalojar a los trabajadores que estaban en esos momentos en el centro y a actuar a agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) –conocidos antiguamente como antidisturbios–. Entonces se registraron numerosos destrozos en uno de los cuatro módulos en los que están los inmigrantes recluidos.

El fallecido había llegado a finales de noviembre a las instalaciones, como el medio millar de inmigrantes que fueron trasladados hasta la futura cárcel después de haber llegado numerosas pateras a las costas del levante español en un solo fin de semana. Fue entonces cuando saltó la polémica.

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue el encargado de explicar los motivos que llevaron al Gobierno a adoptar esta medida. Con los CIE repletos ante el aumento de la presión migratoria, Zoido indicó que el sistema se había «colapsado», por lo que se decidió dar uso de forma provisional como CIE a las instalaciones de Archidona.

El fallecido es un hombre de 36 años y nacionalidad argelina

Actualmente unos 300 inmigrantes continúan recluidos en el interior de las instalaciones

Aunque ayer no quisieron pronunciarse sobre este asunto desde Interior ni tampoco desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, siempre han defendido que el nuevo centro penitenciario de Málaga aún no ha entrado en funcionamiento y que por lo tanto «todavía no es» una cárcel. Zoido aseveró que los inmigrantes trasladados a Archidona «están igual que en los CIE» y añadió que se tomó esta decisión para evitar tener que alojarlos «en campamentos como se ha visto en otros países». Asimismo, admitió la necesidad de «cortar el efecto llamada» con la devolución de los inmigrantes.

Son unos argumentos que no han convencido a los partidos políticos ni a las organizaciones sociales y sindicales, que desde el primer momento han criticado duramente esta decisión del Gobierno. La consideran ilegal, alegando que la ley establece que los inmigrantes en situación irregular no pueden estar en cárceles, sino en CIEs.

De hecho, el asunto se encuentra en los tribunales. Tras una denuncia interpuesta por el sindicato de funcionarios de Instituciones Penitenciarias Acaip, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera analiza la decisión de Interior y pidió a la Secretaría de Estado de Seguridad que le informase sobre la decisión de habilitar el futuro centro penitenciario como CIE provisional.

Pese a ello, desde el Gobierno siempre se ha defendido que la medida se tomó con garantías legales y que el internamiento de los inmigrantes en Archidona viene respaldado por la decisión de hasta siete jueces, que emitieron sus respectivos autos para ello.

Aunque fueron trasladados medio millar de personas a las instalaciones, todas de origen argelino, actualmente quedan poco más de 300. Según manifestaron las fuentes consultadas por este periódico, una o dos veces a la semana se llevan a cabo las devoluciones de los inmigrantes, en grupos de unas 30 personas. No obstante, ayer también se conoció que la Audiencia Nacional ha autorizado la entrada y permanencia provisional en España de dos solicitantes de asilo, de 43 y 23 años, que se encuentran en Archidona por haber superado la administración el plazo establecido en la norma para tramitar sus peticiones.