PP y Podemos piden la dimisión de la alcaldesa de Ronda por el caso de la boda Fernández pidió ayer a Susana Díaz que destituya a la regidora. / Vanessa Melgar Los socios de gobierno cierran filas en torno a la regidora que firmó el acta matrimonial de la hija de un edil para que disfrutase de vacaciones VANESSA MELGAR Viernes, 4 agosto 2017, 00:37

El caso boda sigue dando coletazos en Ronda y, previsiblemente, lo seguirá haciendo. El PP, en la oposición en el Ayuntamiento de la ciudad del Tajo, y Podemos, sin representación municipal, siguen pidiendo la dimisión de la alcaldesa, Teresa Valdenebro (PSOE), por este asunto, ya que fue ésta la que ofició y firmó el acta de matrimonio de la hija de su, hasta este miércoles, concejal José María Jiménez. Éste dejó el cargo tras reconocer que falsificó el documento en cuestión, retrasando la fecha del enlace cuatro días, del 17 de junio, cuando tuvo lugar el enlace, al 21 de junio, cuando consta en los papeles, para que la contrayente disfrutase de un permiso laboral, de vacaciones remuneradas, en las que se fue a Nueva York de luna de miel, ya que el 21 de junio iniciaba un contrato temporal de enfermera en el nuevo hospital de Ronda, según publicó ABC.

La regidora, de momento, solo ha declarado que reitera las declaraciones de su ex edil, que la exculpó en varias ocasiones, argumentando que fue decisión de la familia cambiar la fecha, en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Consistorio, donde dijo que lo solicitó y se realizó, y que la alcaldesa no tenía conocimiento de ello.

Mientras desde Podemos Ronda ya se habló de un caso de «nepotismo» y de «amiguismo y favoritismo», ayer, la portavoz municipal de los populares, y ex alcaldesa, María de la Paz Fernández, dijo que su formación ha solicitado al Ayuntamiento la documentación pertinente y que con ella, irá a Fiscalía. La popular le pidió a la regidora que deje el sillón y, si no, al aún secretario provincial delPSOE, Miguel Ángel Heredia, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que la cesen. «Se ha hecho un ‘Infanta’: la Infanta no sabía nada de Urdangarín y la ella (Valdenebro) no sabía lo que firmaba... firma sin saber», expresó.

Fernández pidió a la regidora que dé la cara: «¿A qué está esperando, a que la imputen, qué va a ganar, un mes más en el sillón de la Alcaldía?», afirmó, rodeada de sus concejales, afiliados y simpatizantes.

El PP exige a la regidora que «dé la cara» y pregunta si está esperando a que la imputen

La popular también requirió al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se pronuncie: «El SAS tiene que decir si (la hija del concejal) comenzó el día 21, si le concedió el permiso laboral», terminó.

Desde el gobierno andaluz, la consejera de Salud, Marina Álvarez, anunció ayer que se va a abrir una información interna sobre el caso de la boda y que cuando este proceso culmine, se desarrollarán las «actuaciones que sean necesarias».

«Lo doy por zanjado»

IU y PA, los socios de gobierno de la alcaldesa, han cerrado filas en torno a la regidora en el caso boda al considerar que la dimisión de Jiménez es suficiente y que, por tanto, se han depurado responsabilidades. «Lo doy por zanjado. Hemos recibido explicaciones y se han asumido responsabilidades», dijo el portavoz de IU, Álvaro Carreño.

Su compañera en el pacto de gobierno, con el que las tres fuerzas políticas arrebataron la Alcaldía al PP, la andalucista Isabel Barriga, declaró que «las declaraciones de José María Jiménez han sido claras, ha dicho que la alcaldesa no tenía conocimiento del cambio de fecha, lo creemos, ha dimitido y consideramos coherente su postura», indicó.

Por su parte, el portavoz municipal de Alianza por Ronda (APR), Antonio Marín, en la oposición, compartió esta postura y también dijo que es suficiente con la dimisión de Jiménez: «Es necesario que se abra un expediente interno, en el Ayuntamiento, a efectos de conocer qué ha pasado con esa documentación», mantuvo.