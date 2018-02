La plataforma por la sanidad vuelve a las manifestaciones tras reunirse con Salud Miembros de la plataforma tras la reunión mantenida en la Delegación de Salud. :: sur La delegación asegura que tienen las manos atadas y que cualquier cambio está pendiente del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias FERNANDO TORRES Viernes, 2 febrero 2018, 00:33

La plataforma ciudadana en Defensa de Alhaurín el Grande, que lleva desde 2015 señalando las carencias del municipio en materia de salud, dio ayer un paso agridulce en su lucha. Consiguieron volver a reunirse con la Delegación de Salud (encuentro al que acudieron Monsalud Bautista y otros responsables) para abordar los problemas de la localidad. Sin embargo, tras la conversación («cordial y atenta», según los miembros de la plataforma), la respuesta de la delegación fue la misma que las últimas veces que consiguieron una respuesta: los cambios en toda la comunidad autónoma están sujetos al Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, que está siendo redactado actualmente y del cual aún no hay novedades.

Por esta respuesta, la plataforma decidió continuar con su regreso a las calles. El primer acto tendrá lugar hoy, a las 18.00 horas, en las puertas del centro de salud del municipio. Allí presentarán el calendario de movilizaciones, que se prolonga hasta mayo, como apuntaron a SUR los participantes en la reunión (Josema Martín, Ignacio López, Luis Cortés y Salvador García). Aseguran que las manifestaciones son «lo único» que les queda, ya que llevan desde los primeros actos llevados a cabo en 2015, tratando de resolver los problemas por la vía burocrática.

Según apuntaron, abandonaron la reunión «con la cabeza gacha pero a la vez alta», gracias a la determinación de los nuevos actos con los que pretenden obtener nuevos compromisos e involucrar a los políticos del municipio, «que de momento se han movido bastante poco».

En el encuentro de ayer volvieron a poner en conocimiento de la delegación los problemas de Alhaurín el Grande, que se queda sin equipo médico en el centro de salud durante el horario de urgencias cada vez que la ambulancia tiene que hacer una salida. Este puesto médico cubre varias localidades cercanas a Alhaurín, por lo que las salidas son muy habituales y el núcleo urbano se queda desatendido durante muchas horas. Además de esta carencia, que depende de la ampliación de la plantilla (y que de hecho afecta a numerosos municipios de la provincia), la plataforma consiguió que la delegación se comprometiera a corregir algunos fallos internos del centro de salud, como la gestión de citas, el área de triaje y otras circunstancias irregulares.

Ayer, en la reunión, volvieron a ponerlas sobre la mesa porque, hasta la fecha, no ha habido cambios significativos. «Han tomado nota otra vez de los problemas que tenemos; dicen que ya tienen a un enfermero contratado pero que falta un médico porque no hay nadie que quiera la plaza», aseguró Salvador García.

De igual manera, los miembros de la plataforma explicaron que les reconocieron que no se están supliendo las vacaciones ni las bajas «porque no hay médicos» para tal fin. Una alternativa posible es el Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce, que no suple el concepto de urgencia para aquellos vecinos que necesiten atención inmediata sin traslado médico. Según les aseguraron, desde la delegación están pasando día a día los datos a la Consejería de Salud, pero que «no hay posibilidad» de cualquier movimiento más allá del plan general.

La primera marcha por esta situación reunió a más de 4.000 personas en las calles del municipio. No obstante, mañana no esperan tal efecto, aunque sí comenzar a reactivar la chispa que ha estado apagada durante los periodos de negociación y despachos. Como ya defendieron el pasado mes de octubre, mes en el que decidieron retomar la vía de las protestas, «manifestarnos es lo único que queda».