La plataforma contraria al corte de tráfico en el Puente dice que la medida es ilegal La regulación entró en vigor a finales de enero y se han realizado dos manifestaciones. :: v. m. Argumenta que el decreto que la regula no se ha publicado, mientras que el Ayuntamiento lo niega y explica que hubo una confusión en su ubicación VANESSA MELGAR Sábado, 24 marzo 2018, 00:05

La nueva regulación del tráfico en el Puente Nuevo de Ronda sigue en el candelero. Nuevamente, la plataforma vecinal contraria al corte parcial y el Ayuntamiento, que gobiernan el PSOE, con la socialista Teresa Valdenebro a la cabeza, el PA e IU, se han enzarzado en una nueva polémica. Este ente, la 'Plataforma de afectados por el corte del Puente Nuevo de Ronda', ha denunciado que dicha medida es ilegal, al no haber sido publicado por el Consistorio el decreto firmado por la regidora al respecto. «El referido decreto, al afectar a un importante e indeterminado número de personas, es de obligatorio cumplimiento su pertinente publicación, para que puedan causar efecto las medidas decretadas directamente por la Alcaldía», explicaron desde esta plataforma, cuyo representante es Martín Guerrero.

El colectivo, que ha organizado dos manifestaciones secundadas por alrededor de 3.000 y 6.000 personas, según éste, y por 1.500 y 3.000, según la policía, explicó que tras intentar por sus propios medios acceder a dicho decreto, sin éxito, demandó al PP, actualmente en la oposición, que lo hiciese. Desde el tripartito, se invitó a dicha formación a acudir al Ayuntamiento para revisar el expediente, por lo que se formuló una pregunta a la secretaria municipal: «Ante la extrañeza de la contestación, se hace una pregunta directa a la secretaria sobre la existencia o no de dicho decreto, a lo que contesta que el decreto existe, pero por un error, un olvido, no ha sido publicado ni incorporado al pertinente Libro de Decretos. La ausencia de información pública de estas medidas suponen cercenar el derecho de impugnación o recurso a que cualquier ciudadano tiene derecho», continuaron desde la Plataforma, que añadió: «La aplicación de esta regulación de tráfico no se ha hecho como la ley exige, y la misma no debe surtir efecto alguno».

El colectivo, además, puntualizó que todas las multas que la Policía Local ha puesto a las personas que han infringido la regulación podrían carecer de validez, por lo que pidió al tripartito que pida «perdón» por esta situación.

Igualmente, desde la Plataforma, una vez más, volvieron a pedir que se suspenda esta regulación del tráfico y que se inicie el estudio de la viabilidad de un vial alternativo, urbano, una infraestructura que, a su juicio, supondría una solución. La Plataforma pidió a la Diputación que realizase dicho estudio y ésta contestó que colaboraría, siempre y cuando el Ayuntamiento solicitase los trabajos

«Una confusión»

Por su parte, desde la concejalía de Tráfico, que dirige la edil Francisca González (IU), se ha negado rotundamente que la medida se ilegal: «Es falso que el decreto de Alcaldía no esté dentro de la legalidad vigente, solo se ha producido una confusión en la ubicación electrónica del documento que ya se ha solucionado», explicaron. Al mismo tiempo, acusaron a la Plataforma de actuar de forma «irresponsable», al «alentar a los ciudadanos que han sido sancionados por no cumplir con estas medidas a recurrir las multas en base a la posible ilegalidad de no haberse publicado el decreto, ya que esta última situación no se ha producido por lo que no existe ningún tipo de irregularidad». González pidió, que «no se difundan noticias que, además de faltar a la verdad, pueden provocar situaciones de confusión que no son deseables».