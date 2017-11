Las ONG piden puntos de acogida para los inmigrantes de la cárcel de Archidona

Sindicatos presentan denuncias en varios juzgados

El sindicato de prisiones Acaip registró ayer denuncias en los juzgados de Vera (Almería) y de Archidona en relación con el ingreso de casi medio centenar de migrantes llegados en los últimos días en pateras a las costas españolas en la cárcel de esta última localidad, que aún no ha sido inaugurada ni abierta oficialmente, según confirmó el presidente del colectivo, José Luis Pascual. Así, Pascual señaló que en el juzgado de Archidona se denunciará por supuesta «detención ilegal, que es lo que se está produciendo, porque se está manteniendo en una cárcel a alguien que no tiene un mandamiento de prisión sino tiene una orden judicial que dice justamente todo lo contrario, que es su traslado a un centro no penitenciario». Se prevén más denuncias en Madrid y Murcia.