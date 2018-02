Piden que se investigue el trato de funcionarios municipales a ciudadanos APR denuncia que un trabajador del Ayuntamiento recrimina a una ciudadana su falta de atención tras caerse por un bache en la vía pública V. MELGAR Viernes, 2 febrero 2018, 00:33

El portavoz municipal de Alianza por Ronda (APR), el ex alcalde Antonio Marín, actualmente en la oposición en el Ayuntamiento rondeño, ha pedido al equipo de gobierno, entre el PSOE, el PA e IU, con la socialista Teresa Valdenebro a la cabeza, que investigue el trato ofrecido por algunos funcionarios municipales a ciudadanos.

Aunque habló de que no se trata de una situación puntual, denunció la respuesta de un funcionario a una vecina, de en torno a 34 años, que sufrió una caída en la calle, en el entorno de la plaza de toros, en la zona de Blas Infante, al tropezar con un bache en el empedrado de esta vía.

El líder de APR aseguró que el funcionario se refiere a la ciudadana, por escrito, con frases como se trata de una irregularidad de fácil apreciación, que la reclamante, con un mínimo de cuidado, podría fácilmente haber eludido el desperfecto del piso o bien pisar con cuidado, igual que se sube o baja de un pequeño escalón sin tropezar por ello y que la reclamante tiene que caminar con un mínimo de cuidado que le permita anticiparse a las condiciones de la vía.

Además, el ex alcalde añadió que se recoge en el citado documento que queda roto el nexo causal si el evento dañoso se debe a la conducta de la propia víctima y que puede afirmarse que la caída se debió a un descuido atribuible a la interesada, que omitió la diligencia mínima requerida. «Es decir, que la mujer iba descuidada... esto no se le puede contestar a un ciudadano y si lo hace un técnico, para eso estamos los políticos, para corregirlo. La gente paga sus impuestos y no tenemos que soportar el mal día de un funcionario. Hay otra mujer que se cayó y estaba embarazada y perdió el bebé», expresó Marín.

«Que pague el seguro»

«La administración, que reconoce el boquete, tiene la obligación de mantener las vía en estado de tránsito con parámetros normales y no cargar al ciudadano con una obligación de sortear boquetes que no tapa», añadió el ex regidor, al tiempo que derivó la responsabilidad a la compañía de seguros que tiene contratada el Ayuntamiento. «Que pague la compañía de seguros, que para eso la tenemos», terminó.

Ante la denuncia de APR, la alcaldesa admitió la situación: «Nos consta el trato de algunos funcionarios a ciudadanos, se abrirán los expedientes oportunos», dijo, mientras que el concejal de Personal, Alberto Orozco, defendió: «Por lo menos ahora existen reclamaciones y expedientes, antes no».

Cabe destacar que el mal estado de muchas vías públicas en Ronda viene generando cierto malestar entre los vecinos. Por ejemplo, en la popular calle de la Bola, las losas cuentan con diversas irregularidades que han ocasionado más de una caída, al igual que en la céntrica plaza del Socorro cuyo pavimento está destrozado y que el Ayuntamiento, dentro de una remodelación integral del espacio, conforme a su antigua estética, prevé cambiar.

El emblemático Parque de la Alameda del Tajo, igualmente, también presenta numerosas imperfecciones en su pavimento, una situación que incluso ha provocado el debate sobre la idoneidad de usar este espacio para eventos públicos.