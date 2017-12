Piden ante la cárcel de Archidona la dimisión de Zoido por la muerte del inmigrante Imagen de la concentración este sábado. / F. Torres Un centenar de personas reivindican los derechos de las casi 300 personas aún internadas en el centro FERNANDO TORRES Archidona Sábado, 30 diciembre 2017, 15:56

En torno a 100 manifestantes se han reunido frente a las puertas del Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona y que desde hace dos meses funciona como Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). Esta concentración, organizada ayer por la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona ha estado centrada en denunciar la muerte de uno de los 570 argelinos inicialmente internados en la prisión desde el pasado mes de noviembre tras su llegada masiva a las costas de Murcia y Almería. Ayer se conocía la noticia del hallazgo de un inmigrante ahorcado en su celda y la investigación policial sigue en curso, aunque todos los indicios apuntan al suicidio. Los manifestantes pidieron, entre otras consignas, la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a quien consideran responsable del suceso: «No es un suicidio, es asesinato», proclamaban a las puertas del centro.

Otra de las peticiones de la plataforma, compartida por Málaga Acoge, es que se paralicen las deportaciones para que se puedan investigar las circunstancias de la muerte del ciudadano argelino de 36 años. Según uno de los portavoces de la organización, Rubén Quirante, se podría dar la situación de que las personas que saben lo que ocurrió en la noche de autos «estén mañana en Argelia y todo quede en el limbo».

Esta plataforma lleva mostrando su rechazo al internamiento de extranjeros en la prisión desde que se conoció la decisión del Ministerio del Interior. Esta mañana han pedido que paren las deportaciones y que haya responsabilidades políticas. El colectivo aúna a personas de diferentes partidos. La manifestación ha sido vigilada por cuatro efectivos de la Guardia Civil, que han controlado el tráfico de la vía de acceso a la prisión para evitar incidentes. Esta tarde a las 19.00 horas hay otra concentración, en la Plaza de la Merced.

La alcaldesa de Villanueva de Tapia, Encarna Páez, ha leído un manifiesto y ha manifestado, como ya ha hecho numerosas veces, su rechazo a la situación: «Tendríamos que plantearnos todos qué ha sufrido esa persona para quitarse la vida Antea de volver a su país, exigimos responsabilidades políticas».

Por su parte, - Málaga para la Gente en el Ayuntamiento de Málaga, tambien ha denunciado la situación: «Ya lo anunció Alberto Garzón. Se va a estudiar llevar al Gobierno a los tribunales. Ya se advertía lo que iba a ocurrir».

Investigación

De momento no se conocen nuevos datos sobre la muerte del pasado viernes en el interior de la prisión. Según la plataforma, ya han identificado al fallecido aunque de momento prefieren no desvelar su nombre para no entorpecer la investigación. El cuerpo está siendo analizado en el Instituto de Medicina Legal, donde se le realizará la autopsia que deberá aclarar las causas de la muerte.