Los padres de Lucía convocan dos concentraciones para que su "causa no caiga en el olvido"
La primera se celebrará el día 20 en Pizarra y la segunda, el 21 en Alhaurín el Grande
JUAN CANO Málaga Martes, 10 octubre 2017, 20:58

Los padres y familiares de Lucía Vivar, la menor de tres años hallada muerta el 27 de julio en las vías del tren a cuatro kilómetros de la estación de Pizarra, donde desapareció la noche anterior, han convocado hoy dos concentraciones en las que piden el apoyo de la ciudadanía para que su "causa no caiga en el olvido" y "poder hallar la verdad".

La doble convocatoria, difundida por los propios padres y su entorno, tiene como fechas el 20 de octubre, a las 20.00 horas, en la plaza del antiguo ayuntamiento de Pizarra; y el día 21, a la misma hora, en la plaza de la Legión (antiguo mercado) de Alhaurín el Grande. "[...] Seguimos sin tener respuesta. No han llegado las pruebas que deberíamos tener para conocer qué le pasó a nuestra hija ni para poder ayudar en la búsqueda de la verdad. Vamos a ciegas y no podemos más. No es justo vivir sin nuestra hija y, además, padecer esta incertidumbre. No fue justo enterrar a nuestra hija tras acabar de cumplir sus 3 años, y no es justo que su causa caiga en el olvido y no hallemos la verdad de lo sucedido", afirman los padres de Lucía en su convocatoria.