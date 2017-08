«Es un orgullo ser dama goyesca con mi tía» Pilar García Molina. V. M. La joven, la sobrina de la presidenta de las damas goyescas de este 2017, Amparo Molina, cuenta los días para la imposición de medallas Pilar García Dama Goyesca de la Feria y Fiestas de Pedro Romero 2017 FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 7 agosto 2017, 00:18

Pilar García está a punto de vivir uno de los momentos más especiales de su vida. En pocos días le será impuesta, junto a su tía Amparo Molina, la medalla de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. A partir de ese momento se dará el pistoletazo de salida a la Feria de este 2017 en la que su tía Amparo Molina es la presidenta de las damas goyescas y ella forma parte del grupo de siete jóvenes que la acompañan. Desde pequeña, cuando sus tres primas ocuparon tal cargo, ha querido representar a la mujer de Ronda, aunque en esta ocasión ha sido su tía Amparo la que le ha animado a que presentarse para ser dama goyesca, explica: «Me llamó la concejala de Fiestas, María José Sánchez, para darme la noticia. En aquel momento, aunque tengo que confesar que esperaba esa llamada, me puse muy contenta». Su madre, la hermana de Amparo Molina, fue la primera en recibir la noticia, y desde aquel mismo instante todos se pusieron manos a la obra. Lo primero era encargar el traje de goyesca, cuya diseñadora tenía muy claro quién sería, relata: «Maruja Torres fue quien se lo hizo a mis primas. Además, es de la familia, así que no se me ocurría nadie mejor para diseñar y elaborar mi vestido». Según adelanta, el traje será muy sencillo, «tal y como soy yo», y ya está prácticamente terminado. Además, también le han confeccionado cuatro vestidos de gitana. De ellos, precisamente, se ha encargado su tía Amparo Molina, quien tiene unas manos de oro para todo lo que tiene que ver con la costura. Según asegura, están totalmente concluidos, aunque por ahora siguen en casa de la presidenta de las goyescas.

El momento que espera con más ilusión es la imposición de medallas, ya que será el primer día en el que se verá vestida totalmente de goyesca, lejos de las pruebas pertinentes que debe realizarse periódicamente en el taller de costura. No obstante, esta no será la primera vez que vista esta indumentaria tan especial, ya que con solo cinco años, cuando su prima mayor fue dama goyesca, lució tan distinguido atuendo, recuerda: «Era muy pequeña, pero mi tía Amparo quiso hacerme un traje exactamente igual al que aquel año lució mi prima».

Esto da una idea de la intensidad y la emoción con lo que se vive en la casa de los García Molina todo lo relacionado con la Feria y Fiestas de Pedro Romero. La joven, desde que tiene uso de razón, ha ido a la Feria con sus padres y sus tíos. Especialmente a la de noche, que asegura que es su favorita. Este año, sin embargo, tendrá que dejar de lado las quedadas familiares para centrarse en los actos protocolarios a los que deberá asistir. En todos ellos tendrá el respaldo de la presidenta y del resto de damas goyescas, con las que ha forjado una buena amistad: «A algunas las conocía de vista, mientras que a otras sí que las conocía un poco más en profundidad. Con todas me llevo muy bien; nos gusta quedar para contarnos cómo llevamos los preparativos y cómo nos van las cosas».

Pilar García es una chica tímida y parca en palabras, que asegura que la relación con los medios de comunicación es lo que peor lleva de toda esta aventura. No obstante, después de varias entrevistas y puestas en escena va relajándose e intentando ser más cercana. Por lo demás, garantiza que todo lo está viviendo con la máxima ilusión, tal y como le han aconsejado sus primas: «Me han dicho que esto es algo muy bonito que debo disfrutar al máximo. También me han dado pequeños consejillos como que me cuide los pies o que tenga cuidado con la medalla». Precisamente, sus primas le han hecho un regalo muy especial al comprarle la peina y los pendientes que lucirá el día de la imposición de medallas. Además, sus abuelos también han querido estar presentes en un momento tan especial y le han regalado diversos complementos.

A pocos días para vivir el gran momento, Pilar García última los detalles de la que será a buen seguro la mejor Feria de su vida.