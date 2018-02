Organizan una segunda manifestación contra el cierre del Puente al tráfico La primera manifestación tuvo lugar el pasado 24 de diciembre. :: v. melgar Vecinos volverán a pedir al Ayuntamiento que se suspenda la prohibición de circular por el monumento de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas VANESSA MELGAR Jueves, 15 febrero 2018, 01:07

Vecinos contrarios al cierre parcial al tráfico en el Puente Nuevo, en Ronda, volverán a protestar este domingo por la medida, por lo que pedirán al Ayuntamiento, gobernado por un tripartito entre el PSOE, el PA e IU, con la socialista Teresa Valdenebro al frente, que suspenda la prohibición de circular por el afamado monumento, todos los días, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, una restricción que entró en el vigor a finales del pasado mes de enero. La Plataforma de afectados por el corte del Puente Nuevo sin una alternativa ha organizado la manifestación del domingo que, según indicó su portavoz, Martín Guerrero, tendrá lugar a las 12.00 horas y recorrerá parte del centro de la ciudad del Tajo, partiendo desde el Parque de la Alameda del Tajo y discurriendo por la calle Virgen de la Paz, la plaza de España, el Puente Nuevo, la calle Armiñán y la plaza Duquesa de Parcent, donde se ubica el Ayuntamiento.

Cabe recodar que antes de que el tripartito aplicara esta medida -que forma parte de una estrategia de movilidad sostenible para el conjunto histórico de Ronda, junto con otras acciones y, en el caso del Puente, busca reducir el flujo que soporta a diario uno de los monumentos más emblemáticos del municipio- la citada plataforma organizó una primera manifestación, el pasado 24 de diciembre, que contó con la participación de alrededor de 1.500 personas, según las estimaciones de la Policía Local y la Policía Nacional, y de alrededor de 3.000, según la organización.

Los manifestantes, principalmente vecinos del barrio de San Francisco y de La Planilla, de la zona sur de Ronda, que, a juicio de éstos, se está aislando con el corte en el Puente, portaron pancartas y leyeron un manifiesto en la plaza de España, acciones que se esperan repetir este domingo.

Los argumentos

Con consignas como 'No al corte del Puente Nuevo, no faltes, a ti también te afecta esta locura', la plataforma está haciendo una llamamiento a la participación en la cita, también con argumentos como 'Turistas sí, rondeños también', 'No podemos permitir que el tripartito separe lo que el Puente unió hace 225 años', 'Nos devuelven al siglo XVIII', 'Capricho de nuestros gobernantes', 'Discriminación, separación' y 'Para tu bien y el bien de tus hijos', entre otras.

Estos vecinos, que han protestado por diversas vías, insisten en que no están en contra de la protección del Puente pero exigen que se habilite, antes de la reordenar el tráfico, un vial alternativo de comunicación, urbano, rechazando la actual circunvalación que consideran que no está capacitada para absorber el aumento de tráfico. Además, el colectivo, que promoverá una consulta popular sobre el apoyo social a esta medida en la localidad, considera que la iniciativa perjudica la economía de esta zona.