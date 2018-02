El obrero de Ronda que arrasa tras su paso por 'Got Talent' Francisco Fernández, un trabajador aficionado al cante, triunfa entre los amantes del flamenco VANESSA MELGAR Ronda Sábado, 3 febrero 2018, 01:36

Vivir junto a una obra puede ser un infierno, pero si en ella trabaja Francisco Fernández, puede ser un regalo, sobre todo si eres amante del flamenco. Este vecino de Ronda, obrero, canta desde los 9 años. Su voz se asemeja a la del mítico Camarón, quizás por ello está causando furor.

Francisco Fernández Martín ‘El Molinilla’, su nombre artístico hasta el momento (ahora se le conoce como ‘El obrero flamenco’), participó el pasado 26 de enero en el talent show que emite Telecinco ‘Got Talent’. “Estaba muy nervioso”, dijo. Se metió al público en el bolsillo prácticamente desde que abrió la boca, ataviado con el típico casco de obra, con ‘Como el agua’. El comunicador Jorge Javier Vázquez, miembro del jurado, le pidió un fragmento de ‘La leyenda del tiempo’. “Ahora toca la semifinal”, expresó. Antes de ‘Got Talent’, ‘El obrero flamenco’ lo intentó en ‘La Voz’, pero fue descalificado en el casting final.

Su actuación en el programa 'Got Talent':

A ‘La Voz’ llegó gracias a un vídeo que subió a su perfil en la red social Facebook, en el que aparece en una obra, haciendo mezcla, en el que también versiona al rey del flamenco. Al principio se oye a su oficial pedirle mezcla.

El vídeo alcanzó un gran número de visitas pero éstas se multiplicaron cuando el propio Alejandro Sanz, en su página oficial, lo compartió. “Me puso “Hay que construir con arte”. Tiene más de tres millones de visitas”, afirmó Fernández, que se mostró muy humilde. “Mi medio de vida es mi trabajo”, afirmó.

Antes que a Camarón, este artista admiró a Joselito, a José Jiménez Fernández. “Veía sus películas y me identificaba con él. Después la voz me cambió, con la edad, y empecé a escuchar a Camarón”, relató. Y añadió: “Estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo e incluso cuando paso por una obra, me saludan con ‘¡Paco, mezcla!’”, terminó.