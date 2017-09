«Uno de nuestros objetivos es preservar las tradiciones de Ronda» Pérez posa para esta entrevista en los jardines del Hotel Catalonia Reina Victoria. v. melgar Tras ser presidenta en la Feria y Fiestas de Pedro Romero en 2014, ha impulsado un ente para reunir a todas las Damas GoyescasBelén PérezPresidenta de la Asociación de Damas Goyescas FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 25 septiembre 2017, 01:04

Belén Pérez es una mujer todoterreno a la que nada se le resiste. Hace tres años, cuando ostento el cargo de presidenta de las Damas Goyescas, vio la necesidad de crear una asociación que sirviese de punto de encuentro para todas las mujeres que han tenido el honor de disfrutar de esta experiencia y que, además, pudiese ayudar a todas aquellas chicas que la vivirán en un futuro. Por ello, no dudó en ponerse manos a la obra, y tres años después, gracias a la ayuda de las jóvenes que la acompañaron en aquella edición de 2014 (Cristina Gallego, Alejandra Rodríguez, Trinidad Navarro, Marina García, Lola Lobato, Ineva Guerrero, Sara Carrasco y Merchi Ruiz), la Asociación de Damas Goyescas de Ronda se ha hecho realidad.

-¿Cuándo nace la iniciativa de crear la Asociación?

-Todo comenzó en el 2014, año en el que me eligieron presidenta de las Damas Goyescas. A partir de aquel momento estuvimos mirando los pasos que debíamos seguir para constituir una asociación, pero no fue hasta hace dos años cuando empezamos a reunirnos para poner en marcha todo este tema.

«Estamos elaborando una guía con consejos de protocolo para las Damas Goyescas» «Creo que si hubiese una partida para ayudar a las jóvenes habría más chicas interesadas»

-¿Quién le apoyó desde un primer momento en este proyecto?

-Al principio se lo propuse a mis Damas Goyescas, a las niñas que estuvieron en mi año. En la primera junta, que era necesaria para dar de alta la asociación, estuvieron las Damas Goyescas de 2014. Más adelante, cuando ya tuvimos todo en regla, se lo comenté a varias Goyescas de otros años y me apoyaron en todo.

-¿Cuál es la finalidad de la Asociación de Damas Goyescas de Ronda?

-La primera idea es que sea una asociación con fines benéficos. Para ello, pretendemos hacer cenas, desfiles... con el objetivo de que todo lo que se recaude sea para asociaciones benéficas de Ronda. Es decir, lo que hagamos nosotros no va a ir destinado a nuestra asociación. Por otra parte, queremos crear un archivo fotográfico con todas las Damas Goyescas que han pasado a lo largo de estos sesenta años, fomentar la amistad entre todas nosotras e intentar también que las Damas se impliquen en los problemas sociales que hay en toda la comarca. Además, queremos conservar las tradiciones de Ronda. Es decir, todo lo que gira en torno al mundo de la Goyesca. Actualmente hay un problema, porque para los padres supone un desembolso de dinero importante el hecho de que sus hijas sean Goyescas, así que el otro día estuve hablando con la alcaldesa para ver si podíamos hacer cursos de peinetas y otros complementos que tengan que llevar, se vistan de la forma que se vistan. Por ejemplo, una peina te puede costar 200 euros, pero hay cursos que te enseñan cómo hacerlas comprando los materiales, y así sale más económico. Estos cursos estarían orientados a las madres.

Casi una treintena

-¿Qué otras actividades están pensando hacer?

-Cuando fui presidenta elaboré el diario de una Dama Goyesca. En este narré desde el momento en el que fui a comprarme la mantilla, pasando por la elección de las telas, hasta el último día en el que entregué el testigo a la siguiente presidenta. Es como una guía de todos los pasos y de todo lo que se necesita, salvando las diferencias que hay entre una presidenta y una Dama Goyesca, para que las chicas se hagan una idea. Es cierto que muchas llegan y están perdidas, y no saben dónde pueden comprar encajes, mantillas, las madroñeras... Así que queremos elaborar una guía con esta información para que sepan lo que tienen que comprar y dónde lo pueden comprar. Aparte, también en esa guía se informará sobre cuestiones de protocolo. Por ejemplo, se dirá cómo deben vestirse para el Concurso de enganches, porque ellos tienen una normas muy específicas. Hay que tener en cuenta que las Damas Goyescas entran en carruaje y según cómo vayan vestidas las damas puntúan al carruaje. También en esa guía detallaremos que el vestido debe ir por debajo de la rodilla, cómo deben ser las mangas del traje, el mantón... Con ello, queremos explicarles, dependiendo del acto al que tengan que asistir, cuál es la norma a seguir.

-¿Están trabajando en alguna actividad de las que tienen pensadas?

-Ahora mismo estamos con la guía. Además, queremos que se sumen a la asociación el máximo número posible de Goyescas. Hay que tener en cuenta que esto no es cosa de una persona, sino que todas debemos tener voz y voto.

-¿Tienen alguna sede en la que poder celebrar reuniones?

-Aún no. No obstante, en un futuro esperamos poder contar con un lugar donde poder reunirnos.

-¿Cómo ha sido acogida la Asociación?

-Desde el día que lo hicimos público, han enviado la solicitud 28 Damas. También es cierto que hay muchas que no tienen Facebook y otras que no conocen nuestra página. Por ello, ahora estoy elaborando un listado de todas las Damas Goyescas y sus presidentas para intentar localizarlas. Hasta ahora, con las que hemos contactado les ha parecido genial la idea.

-¿Cómo pueden contactar con la Asociación?

-En Facebook pueden visitar la página Asociación Damas Goyescas de Ronda, y a través del correo goyescasderonda@gmail.com pueden hacernos cualquier consulta.

-Después de tantos años es curioso que nadie haya pensado antes en crear este tipo de asociación, ¿cree que nace un poco tarde o es ahora cuándo realmente se ha visto una necesidad?

-El año en el que estuve de presidenta quise hacer muchas cosas benéficas, pero prácticamente no me dio tiempo de nada. El año que ostentas el cargo tienes muchísimos actos y solo puedes pensar en todas las obligaciones que tienes. A mí me extraña que nadie haya pensado antes en la posibilidad de intentar reunirnos a todas en un lugar donde poder contar nuestras anécdotas, dar consejos a las nuevas, etc. Quizá antes se le haya ocurrido a alguien, pero no ha tenido el apoyo suficiente. También es que yo estoy muy loca (risas), porque pensé en crear una asociación y me dije, tiro hacia delante me cueste lo que me cueste. Evidentemente, sin dejar a nadie en el camino ni pisar a nadie, pero creo que esto es algo bonito y que puede ayudar a que haya más Goyescas. En las fichas que tengo veo cómo en las décadas de los ochenta y noventa había hasta doce y catorce Damas Goyescas. Sin embargo, en los últimos años se ha reducido mucho el número. Este año, sin ir más lejos, había siete Damas. Esto puede ser por la desinformación o por el coste, no lo sé.

-Para las familias es un desembolso importante, ¿quizá de ahí venga la reducción en el número de Goyescas?

-Puede ser, aunque también hace que haya menos Goyescas el hecho de que los padres ya no van a todos los actos con sus hijas. Esto lo digo a título personal, no como presidenta de la asociación. En mi opinión, los padres deben ir a todos los actos a los que asisten las jóvenes. Hay que tener en cuenta que sin las familias no habría Goyescas, porque las chicas con 18 años suelen estar estudiando, y son los padres los que se hacen cargo de todos los gastos. Sin embargo, de unos años para acá, según dicen, los padres están al margen de las Damas; y uno no puede exigir que los padres paguen y que después no puedan disfrutar de sus hijas. Por otra parte, pienso que sería importante que, al igual que la concejala de fiestas, María José Sánchez, comunicó en una entrevista a SUR Ronda que el año que viene se creará una partida para las peñas, dedique también una partida para ayudar económicamente (no que se paguen los trajes) a las Goyescas.