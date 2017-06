Una mujer presidirá por primera vez la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera Trinidad Calvo es hermana mayor de la Cofradía del Mayor Dolor que procesiona el Miércoles Santo / Antonio J. Guerrero ANTONIO J. GUERRERO Jueves, 22 junio 2017, 18:56

No habrá gestora, pese a no presentarse nadie en las dos convocatorias previas a la presidencia de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera. Cuando el presidente en funciones Francisco Ruiz estaba a punto de remitir al Obispado la dirección del órgano cofrade, la hermana mayor de la Cofradía del Miércoles Santo, Trinidad Calvo Gómez, dio un paso al frente y se ofreció a ser la presidenta, la primera mujer que estará al frente en los 74 años de historia de la propia agrupación.

Al terminar el segundo mandato de Francisco Ruiz, tras Semana Santa se convocó por primera vez la elección de presidente y al quedarse desierto, se volvió a convocar, pero tampoco apareció nadie. Este miércoles por la noche se reunió extraordinariamente la Junta de la Agrupación y en el último instante, surgió el nombre de la primera mujer que presidió una cofradía de Semana Santa hace nueve años, que será también la primera que lo haga al frente de las cofradías agrupadas.

Con 50 años, Calvo Gómez lleva ya tres mandatos al frente de la Cofradía del Mayor Dolor, transformando el patrimonio de sus tronos, renovándolos por completo y combinando la fusión de sentimientos entre La Legión que les acompañan en su procesión y el silencio de los penitentes que alumbran a las dos imágenes titulares.

Se presenta porque "creo que la Semana Santa de Antequera es muy grande" y se debe dirigir desde las nueve cofradías agrupadas. Tras la crisis final del ya ex presidente con enfrentamiento interno entre su equipo directivo y las cofradías agrupadas: "Yo lo que no quiero es lo que hemos estado viviendo hasta ahora, que hay una permanente muy distanciada del resto de las nueve cofradías".

No dejará su puesto de hermana mayor y ha pedido a cada cofradía que aporte un miembro para la junta permanente de la Agrupación sin "formar una décima cofradía como hasta ahora". Espera conseguir "que no sea una permanente decidiendo todo, y luego lleguemos las cofradías con todo elegido, ya está todo preparado, todo coordinado, pues no".

Tras la reunión se ha comunicado al Obispado la presentación a última hora de una persona, que depende ahora que se establezca si se abre un nuevo período electoral, si se vota a la misma o se elige directamente, previendo que se comunique la próxima semana y Calvo sea ya la primera mujer también en presidir la Agrupación de Pasión en Antequera.