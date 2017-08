«La mujer empresaria hace malabarismos para llevar el negocio, la casa y el niño» Yolanda Moreno. sur «Aseromep nació hace muchos años, pero la nueva junta directiva ha llegado pisando fuerte», reivindica Yolanda Moreno Yolanda Moreno GarcíaPresidenta de la Asociación de mujeres empresarias y profesionales FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 21 agosto 2017, 00:34

La arquitecta técnica y diseñadora de interiores Yolanda Moreno lleva cinco meses al frente de la Asociación de mujeres empresarias y profesionales de la Serranía de Ronda (Aseromep). Desde que cogió las riendas de la Asociación ha volcado toda su experiencia e ilusión en este proyecto con el fin de crear un lugar en el que las empresarias y emprendedoras de la comarca tengan un sitio en el que sentirse respaldadas. En su charla con SUR Ronda habla de los numerosos proyectos que tienen entre manos y del difícil papel de la mujer empresaria.

-¿Qué es Aseromep y cuál es su función?

-Es una asociación de mujeres empresarias rurales que engloba tanto Ronda como la Serranía. Nuestro objetivo es desarrollarnos juntas profesionalmente y abrirnos al mundo, cada una en su empresa o emprendimiento, porque también hay muchas emprendedoras. Por lo tanto, Aseromep es una mezcla de mujeres que llevan con su negocio bastante tiempo, algunas hasta 20 años, y otras que estamos empezando. De este modo, unimos el empuje de la juventud con la sabiduría de las más mayores.

-La Asociación llevaba dos años sin

actividad, ¿qué le llevó a ponerse al frente de ella y a reactivarla?

-Soy voluntaria en Andalucía Compromiso Digital, y un día impartiendo un curso en la Casa de la Cultura le comenté a Francisca, una de las trabajadoras de allí, que era una pena que Aseromep estuviese parada. Llevaba meses pensando que como emprendedora y empresaria me hubiese gustado contar con ese apoyo. En la Serranía hay muchos talentos que necesitan ayuda y era una pena que tuviésemos un vacío tan grande. Así que le dije que si me dejaban ser presidenta no dudaría en ocupar el cargo, porque pienso que si se hace un buen proyecto se pueden conseguir grandes cosas. A partir de ahí, ella se encargó de hablar con la antigua Junta Directiva y dos meses más tarde me hicieron presidenta.

-¿En qué consiste ese buen proyecto?

-Mi proyecto es subir esto con todas las consecuencias, poniendo todo mi empeño. En pocos meses hemos conseguido captar socias, ya que muchas se fueron hace unos años porque en la Asociación no se hacía nada. Ahora estamos inyectando gente nueva y con ganas. Nuestro proyecto más ambicioso, por así decirlo, es un congreso de empresarias y emprendedoras a nivel nacional que celebraremos en Ronda del 10 al 12 de noviembre. Con este evento queremos demostrar que las mujeres rurales, que en ocasiones lo tenemos más difícil por el lugar donde nos encontramos, por las comunicaciones etc, si nos unimos podemos hacer cosas importantes. Además, este congreso nos servirá para contactar con mujeres de toda España. La convención se va a enfocar en traer a empresas colaboradoras como las de protección de datos, networking, registro de marca... También habrá ponencias, todas enriquecedoras para ayudarnos a crecer laboralmente y que haya sinergias. Lo que queremos es hacer un poco de ruido y que la gente sepa que aquí está de nuevo Aseromep, y que venimos pisando fuerte. Esta Asociación tiene muchos años, la pena es que quizá se enfocó en otro sentido, más en la mujer que en el tema laboral. Nosotras somos empresarias y lo que queremos es hacer negocio, y todo lo que vamos a hacer es para crecer profesionalmente.

-¿De la antigua Junta Directiva queda alguien?

-Se mantienen María Guillén y Pilar Hoyos.

-¿Cuántas socias tienen?

-Seremos unas treinta aproximadamente, aunque algunas más se unirán en breve.

-¿Cree que en un periodo corto de tiempo pueden incrementar este número?

-Aseromep engloba toda la comarca, así que cuando la gente vea que esto se pone en funcionamiento seguro que se anima. En total, son 22 pueblos, así que espero que en dos o tres años podamos pasar de las 50 socias. Voy a ponerme un plazo largo de tiempo, pero espero pasar de las 50 en ese periodo.

-¿Hasta el momento está satisfecha con la acogida que han tenido?

-Sí, también los medios de comunicación nos han acogido muy bien. Se está viendo que esto emerge. También el boca a boca está haciendo mucho. Hay que destacar que la cuota para ser socia es de 30 euros al año, y que pagando esa cantidad puedes acceder a todos nuestros servicios. Uno de nuestros proyectos consiste en hacernos visibles digitalmente. Queremos hacer una plataforma digital donde cada una de las socias aparezca con su negocio y donde se puedan hacer cursos. Por ejemplo, yo que soy arquitecta técnica y diseñadora podría impartir algún tipo de curso que le venga bien o le pueda servir a otra socia de Aseromep. Estos se harían online para que las usuarias, tanto si son de la Asociación como si no, puedan acceder a la web y completarlos. Ese proyecto queremos tenerlo para noviembre, lo estamos cociendo a fuego lento porque las cosas con prisas no salen bien. Queremos hacer algo que sea bueno, con buena proyección, que guste y nos sirva.

Emprendimiento

-¿Cree que en Ronda y la Serranía el hombre tiende a ser más emprendedor que la mujer?

-Voy a quedar como feminista, pero no es que tienda a ser más emprendedor sino que lo tiene más fácil. Puedo poner mi ejemplo, yo tengo un niño de cuatro años y me quedé en paro en el momento en el que me quedé embarazada. Entonces hice un parón, y ahora estoy reinventándome para poder tener un trabajo y cuidar a mi hijo. Como yo hay muchas mujeres que tienen que hacer muchos malabarismos. Como arquitecta técnica siempre he tenido que demostrar el doble que cualquier hombre.

-¿Qué diferencia ve entre la mujer y el hombre empresario?

-La mujer empresaria tiene que llevar su empresa, la casa y el niño. Sin embargo, el empresario solo lleva su empresa. Esa es la primera y gran diferencia.

-¿Cómo valora la situación económica en la actualidad de la Serranía de Ronda?

-Aquí en la comarca de Ronda las oportunidades te las tienes que buscar tú, porque oportunidades laborales hay muy pocas. Tienes que meterte en temas de turismo, hostelería, comercio... y eso está más que escogido. Las pocas fábricas que había se las han llevado, así que tienes que crear tu oportunidad y trabajar en ella. La crisis aún pega y se nota, hay mucha gente que se tiene que ir fuera a buscar su oportunidad.