Los mensajes de la alcaldesa de Ronda sobre el 'caso Boda': «Nos puede dar un dolor de cabeza» Jiménez acusó a Valdenebro de estar al tanto del cambio, mientras ésta niega este extremo. / V. M. El concejal que dimitió por el ‘caso boda’, en el quese investiga si se falsificó un acta matrimonial, presenta en el juzgado mensajes con la alcaldesa VANESSA MELGAR Sábado, 3 febrero 2018, 01:40

La defensa del ex concejal del PSOEen el Ayuntamiento de Ronda, José María Jiménez, ha presentado una serie de mensajes de Whatsapp de conservaciones mantenidas con la alcaldesa de la ciudad del Tajo, Teresa Valdenebro, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda que está investigando si se ha cometido un delito de falsedad documental, al modificar la fecha de un acta matrimonial de la hija del Jiménez, que dimitió por estos hechos, para que la joven, según publicó ‘Abc’, pudiese acceder a un contrato temporal en el Hospital de la Serranía de Ronda y a vacaciones remuneradas, en las que se fue de luna de miel a Nueva York.

El enlace tuvo lugar el pasado 17 de junio y en el documento en cuestión figura el 21. La regidora, que ha declarado en calidad de investigada ante la titular del juzgado rondeño, ofició la boda y firmó el acta. La socialista, que denunció los hechos ante la Fiscalía, mantiene que no estaba al tanto del cambio de fecha y que no lo advirtió durante el enlace, ya que no leyó el acta.

Jiménez y su hija han declarado que Valdenebro sí estaba al tanto de la modificación en el documento, aunque el ex edil sí exculpó a la regidora en declaraciones ante los medios de comunicación. El PP, en la oposición en el Ayuntamiento, se personó como acusación particular.

El cambio de fecha en el documento pudo permitir a la hija del edil acceder a un contrato

«Eso nos puede dar un dolor de cabeza», escribió la alcaldesa a Jiménez el pasado 1 de agosto, según los mensajes aportados por la defensa del ex edil, a lo que él respondió: «No se ha hecho nada ilegal Tere, sabemos lo que son, disculpas de todas maneras por el hecho», refiriéndose a la publicación de la noticia. «Si no te lo digo porque pidas disculpas, solo digo que esto va a dar vueltas, a ver si Laura (la novia) va a tener problemas», continuó Valdenebro, y Jiménez: «Los papeles oficiales son los que son», a lo que la alcaldesa contestó: «Los papeles oficiales dicen que la boda fue un miércoles, cuando (la novia) estaba de viaje, esto puede ser un delito por falsear documentación».

«El asunto es grave», escribió también la alcaldesa más tarde. Valdenebro, según estos mensajes, también pide a Jiménez que no haga declaraciones al respecto.

Nuevas citaciones

Por otro lado, la jueza encargada del caso ha citado a declarar, también en calidad de investigados, a una funcionaria, adscrita a Alcaldía, y a un cargo de confianza, jefe de Alcaldía, después de la declaración de la alcaldesa.

También han declarado el novio y una funcionaria del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) que tramitó la documentación: dos actas, una con fecha 17 de junio, y otra, después, con fecha 21 de junio, por petición del ex edil, que, según fuentes cercanas a la investigación, le dijo que no había problema, que la Alcaldía estaba al tanto.

Sobre el caso boda, el portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, le pidió ayer a la alcaldesa que dimita por dignidad, al considerar que su situación ya es insostenible. «Si ya de por sí la situación de Valdenebro era delicada, investigada por la posible comisión de un delito, ahora que sabemos que era consciente de esa posibilidad y de que mintió a los rondeños, no puede seguir ni un minuto más como alcaldesa de la ciudad del Tajo», dijo, al tiempo que acusó a IU y PA, los dos socios de gobierno de Valdenebro, de mantenerse callados «para no perder el sillón».