La mejor música en directo Conciertos de la pasada edición. Las bandas más destacadas de raíces norteamericanas actuarán gratis en Ronda, Montejaque, Grazalema y Villaluenga del Rosario

Las localidades de Ronda, Montejaque, Grazalema y Villaluenga del Rosario acogen en estos días la segunda edición del Pueblos Blancos Music Festival en el que se dan cita una treintena de bandas procedentes de Estados Unidos, la mayor parte de ellas afincadas en Austin (Texas), la capital mundial de la música en directo, y de diversos puntos de España. En concreto, los escenarios elegidos para el evento han sido el Auditorio Blas Infante de la ciudad del Tajo, el Mirador del Tajo de Grazalema, la plaza de la Constitución de Montejaque y la plaza de toros de Villaluenga.

El Festival está enfocado en la música de raíces norteamericanas, incluyendo el rock, el country, americana, tex-mex, latin, rockabilly, jazz y blues. Los conciertos son gratuitos y se celebrarán de forma simultánea durante estos dos días. No obstante, hay que precisar que el Pueblos Blancos Music Festival arrancó oficialmente el jueves.

Hoy se darán cita en Ronda (a partir de las 20.30 horas) un total de cinco bandas. Las protagonistas de la jornada serán Kev Bev & the Woodland Creatures, banda norteamericana con sonidos originales de funk, soul, R&B y hip-hop; Riders Against the Storm, ganadores en la modalidad de banda del año en los Premios de Música de Austin en las ediciones de 2014, 2015 y 2016; Nakia, cantante y compositor que ha compartido micrófono con los legendarios Sharon Jones o Dap Kings, además fue semifinalista en la edición norteamericana del programa La Voz; Ecléctica, grupo madrileño con personalidad propia que combina himnos pop con la energía dosificada del rock; Reversión, trío clásico de rock con un formato pop que combina con arreglos musicales de viento y cuerda; y Grunk.

En Montejaque actuarán, de 12.00 a 15.00 horas, Joe King Carrasco y Invitados, esta leyenda musical de Texas es un verdadero trovador con una ilustre carrera de más de cuatro décadas en las que ha tocado con muchos de los grandes artistas internacionales, y cuyas canciones han sido grabadas por estrellas como Manu Chao o Michael Jackson; Nakia; y Atlas Maior, banda que hace un mapa de diversas tradiciones musicales, colocando dialectos entre los idiomas del jazz, Oriente Medio y Latinoamérica. En el mismo enclave, pero a partir de las 19.30 horas, será el turno de Los Apuñálales, este grupo, nacido en el corazón del barrio Poble Sec de Barcelona, mezcla rock de la vieja guardia con el estilo de bandas sonoras legendarias de películas de 'spaghetti western'; Trashy & The Kid; Mercader, banda malagueña compuesta por cuatro músicos, cada uno con un estilo muy personal que al unirlos crean un estilo propio altamente influenciado por el pop rock; y Las Casitas.

Grandes conciertos

La tarde del sábado continuará con las actuaciones de Villaluenga del Rosario (19.30 horas), donde se darán cita: Joe King Carrasco, Tim González, Border Soul, banda que combina rock & roll, rockabilly, rhythm &blues, soul, swing, western y surf, con piezas que unen el rock más salvaje y enérgico a grandes melodías y magníficas interpretaciones vocales, evocando al espectador a lo mejor de los años 50; Leeann Atherton; Jake Levinson Band; Los Widow Makers y B-Sides.

Finalmente, el domingo los cuatro escenarios también acogerán grandes conciertos. En Ronda (20.30 h.) será el turno de Los Widow Makers, Los Apuñálales, Suso Díaz , Chisum Casttle Co, Mercader y Pink Suede. En Montejaque (de 12.00 a 15.00 h.) se citarán Jake Levinson Band, y Kev Bev. Posteriormente, a partir de las 19.30 horas, actuarán Joe King Carrasco, Border Soul, Leeann Atherton, Jake Levinson Band, Kassy Key & the Raindoggs, DD Dagger y Loop One. Mientras que en Villaluenga del Rosario (20.30 h.) se podrá mover el esqueleto al ritmo de Riders Against the Storm, y Kev Bev & the Woodland Creatures.