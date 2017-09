Manuel Jesús Barón Ríos: «El nuevo centro de Antequera unirá la parte monumental con recorridos cómodos y accesibles»

Tras el primer año como Patrimonio Mundial, el alcalde de Antequera Manuel Barón (el primero del PP en la historia democrática de la ciudad y el primero en conseguir dos mayorías absolutas seguidas) se muestra optimista ante estos dos años en los que se transformará el centro en una gran vía con más espacios para el peatón, deseando que por fin empiecen las obras del museo dolménico y del Puerto Seco.

Sus retos hasta final de legislatura Cumplir para 2019 losrequisitos de la Unesco. Tras el plan especial de protección del entorno del Sitio de los Dólmenes, una vez se reinicien las obras del museo dolménico, la Unesco comprobará que se han cumplido los deberes previos a Estambul. El proyecto de desarrollo urbano sostenible. Desde marzo de 2018 se van a invertir más de 6 millones de euros de la Unión Europea a través de Diputación en transformar el centro en una gran vía. Que el Puerto Secosea una realidad. Confía en que la Junta concluya el proceso para iniciar las obras del Puerto Seco y que coincida con la puesta en marcha de la segunda estación AVE con la línea de Granada.

–El turismo marca el presente de Antequera, tras conseguir ser Patrimonio Mundial.

–Todo este auge comenzó en el 2012 con la estrategia municipal de dirigirnos al potencial de la Costa del Sol. Esto significaba aprovechar todas las posibilidades para llegar a las ferias más importantes, como las de Berlín, Londres, París y, por supuesto, Fitur en Madrid.

–¿Fue el año de anunciar la candidatura lo que llevó a subir las cifras de visitantes?

–El número de visitas en Antequera durante el año 2016 se situaron en 552.623, lo que supone un crecimiento del 79 por ciento con respecto al año anterior, muy por encima de las ya lejanas cifras de 184.333 en el año 2000, o las más recientes de 217.517 en 2010.

–¿Qué más queda por venir para que vivir del turismo sea ya más una realidad?

–Pues no paramos, el crecimiento del turismo en Antequera está transformando el día a día de la ciudad. Hace unas semanas el tren turístico, ahora y siempre Tu Historia, que no para de contribuir a rentabilizar un espacio como es Santa María y la Alcazaba. Todo gracias al esfuerzo de la campaña de ‘Piedra sobre piedra’ sobre los Dólmenes, pero sin olvidar la del Torcal de Antequera como Mejor Rincón de España.

–Las obras del centro histórico, ¿qué van a suponer?

–Una nueva configuración de la zona urbana del centro que va a unir la parte patrimonial y monumental, con recorridos cómodos y accesibles de paseo. En breve comenzarán las obras de la nueva oficina de turismo, que va a ir en el bajo de la antigua biblioteca municipal, con mucho más espacio porque la actual se ha quedado pequeña.

–En semanas abrirá un nuevo hotel en calle Nájera, ¿necesita Antequera más hoteles?

–Por supuesto. Hay muchos fines de semana que, junto a Semana Santa, Navidad, las ferias, los puentes y acontecimientos deportivos, nos quedamos sin camas.

La letra pequeña Maestro y cofrade. Estudió en la Escuela de Magisterio María Inmaculada. Es funcionario de carrera desde 1987. Fue presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera. Padre de dos hijos. Nació en Antequera el 24 de agosto de 1963. Casado y tiene dos hijos. Vive en el centro de la ciudad. Presidente del PPhasta 2017. Militante del PP desde 1983, concejal desde 2003 y alcalde desde 2011, siendo el primer alcalde en conseguir dos mayorías absolutas seguidas en Antequera.

–Las obras más esperadas son las de la finalización del museo dolménico. El lunes aprobaron su licencia de obras...

–Lo hemos hecho lo más ágil posible. Ya depende de la Junta de Andalucía. Sé que la han sacado a concurso, si tuvieran licitación podrían empezar ya, que yo sepa se han presentado una treintena de empresas de toda España.

–Tras seis años de alcalde, ¿confía en recibir algún día cita para hablar con la presidenta de la Junta de Andalucía?

–La comunicación es técnica y administrativa, desgraciadamente a nivel institucional no hay manera de que me reciba la presidenta Susana Díaz.

–Una relación totalmente distinta a la que tiene con la Diputación.

–Yo es que veo, y que nadie se moleste, una superioridad en Málaga con Elías Bendodo, que sinceramente y sin despreciar a nadie, es que no hay color. El PP de Málaga es el que le va a dar la Junta de Andalucía al PP de Juanma Moreno, sin faltar el respeto a las demás provincias, yo creo que el partido de Málaga está a nivel político como el equipo de las grandes capitales.

–Con el mes de octubre, vendrán los presupuestos. ¿Cómo serán los de 2018?

–Vamos a cambiar un poco la forma de presupuestar, aprovechando esas inversiones que ya están previstas, vamos a volcar bastante presupuesto en labores de mejora en el mantenimiento de la ciudad, que también es inversión.

–Con los presupuestos, los impuestos. La oposición pide bajar el IBI...

–Nosotros tenemos un IBI que está en término medio en la provincia, yo entiendo que la oposición tiene que reclamar, pero tienen que ser más serios, lo que no puede ser es que en un mismo pleno pidan la rebaja imponente del IBI y además pedir un parque periurbano que vale 8 millones de euros.

–La plusvalía es el tema del día en los ayuntamientos. ¿Piensan modificarla para 2018?

–Si el ayuntamiento de Antequera no pagara de su bolsillo las competencias no propias que le corresponden a la Junta de Andalucía podríamos quitar el impuesto de plusvalía. Nosotros asumimos las escuelas de música, los colegios, los ceper, los conservatorios.

–Un ecuador de mandato donde dejó la presidencia del PP local.

–Las cosas van por etapas, el PP tiene un equipo muy bueno, del que fui presidente hasta junio; y ahora con José Ramón Carmona ha entrado gente nueva que es de su generación y que son la renovación.

–Dejar el partido, ¿es dejar también de ser candidato? Dijo en las últimas elecciones que con dos mandatos no se presentaría a un tercero.

–Hasta hoy, sigo diciendo lo que dije en abril de 2015, que me volvía a presentar como candidato pero sería la última que me presentara. Yo creo en la limitación de mandato, no se pueden perpetuar y yo sigo en la misma posición a fecha de hoy. El futuro es impredecible e indivisible.