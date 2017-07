Lucía Melgar, una rondeña de oro En solo un año y medio entrenando ha conseguido subir a lo más alto del podio tanto en el Estatal como en el Regional La levantadora de pesas se ha proclamado campeona de España sub-17 en la categoría de 69 kilos FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 24 julio 2017, 00:25

Solo lleva un año y medio compitiendo y Lucía Melgar ya sabe lo que es colgarse el oro en un Campeonato de España y en un Regional. La rondeña, bajo las órdenes de Manuel Cisneros, ha conseguido subir a lo más alto del podio en la categoría de 69 kilos del Campeonato de España sub-17 que se ha disputado en Madrid. Hasta allí acudió con los nervios propios de una debutante en una cita nacional, pero con la ilusión de completar un buen papel, recuerda: «Estaba muy nerviosa porque era la primera vez que acudía a una competición de esta envergadura. Sin embargo, al ver que en mi categoría había pocas levantadoras y, por lo tanto, podía ser primera, me armé de valor y fui a por todas».

El oro supuso una sorpresa y un orgullo para esta campeona que durante el fin de semana que estuvo en Madrid contó con el apoyo incondicional de sus padres. Ambos, a pesar de los miedos iniciales a un deporte que desconocían, se han convertido en sus mayores seguidores. Del mismo modo, sus hermanos pequeños, Santi y María, están muy volcados con ella, presume: «A veces, incluso, vienen al pabellón para entrenar conmigo».

Melgar llegó al mundo de la halterofilia por casualidad, ya que en un inicio comenzó practicando atletismo. Sin embargo, a las pocas semanas, y tras ir varias veces al gimnasio para hacer pesas, su entrenador le propuso que probase con la halterofilia. Fue así como cayó en las manos de Cisneros, quien desde un principio vio el gran potencial que la joven atesoraba, y no dudo en invitarle a que formase parte de su club. Desde entonces, los éxitos no han hecho más que sucederse, y eso le motiva a entrenarse aún más duro si cabe: «Este verano no pararé para descansar. De hecho, durante los meses de invierno tenemos sesiones de trabajo unos cuatro o cinco días a la semana y ahora las hemos reducido a tres; por lo que echo en falta esos días de menos. Me gusta mucho lo que hago y no necesito parar para tomarme un respiro».

Además de ser una fantástica deportista, Melgar es una alumna brillante que estudia Primero de Bachillerato. Este curso lo ha concluido con una nota media de 8,65, y espera en Segundo poder mantener esta línea. «Me encantaría estudiar Física o Astrofísica. Siempre me ha llamado mucho la atención el espacio y por ello me gustaría cursar una de esas dos carreras. Además, quiero hacerlas en Madrid o Valencia, ya que son los lugares que tienen más prestigio para estos grados». Para poder compaginar estudios y deportes, la campeona de España lleva una agenda organizada al milímetro. Cada día realiza sus deberes antes de ir a los entrenamientos, incluso en ocasiones se retrasa un poco para poder terminar las tareas, y cuando no le da tiempo a concluirlo todo, al regresar a casa vuelve a sus quehaceres con la disciplina y responsabilidad que le caracterizan.

Disciplina

El poco tiempo libre que tiene lo pasa estudiando inglés, ya que en los próximos meses espera poder sacarse el B1. «Con las clases de idiomas, el instituto y la halterofilia no tengo tiempo para nada más, así que no puedo hacer ninguna otra actividad extraescolar», confiesa.

La campeona de España asegura que no tiene manías ni supersticiones, aunque a la hora de repasar sus rutinas durante los entrenamientos deja de tener tan claro este aspecto, cometa entre risas: «Lo cierto es que no me gusta coger las pesas rojas, y siempre quiero que sean parejas. Además, tengo unas muñequeras que me gusta ponerme siempre en la misma mano. Pensándolo mejor, sí que tengo algunas manías, aunque es cierto que suelen reducirse a los entrenamientos, porque cuando estoy compitiendo suelo mantenerme concentrada y nada de eso me influye».

Sus próximas metas se centran en la temporada 2017/2018 en la que competirá en los Campeonatos de España tanto juveniles como absolutos, y también en los de Andalucía. A nivel internacional aún no tiene compromisos a la vista: «Creo que no tengo puntos suficientes para participar en ellos, aunque la verdad es que llevo tan poco tiempo en esto que todavía no sé muy bien cómo va». Mientras tanto, toca seguir preparándose para llevar el nombre de Ronda lo más lejos posible.