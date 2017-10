Antonia Ledesma: «Tenemos una importante carencia en infraestructuras; los accesos son muy mejorables»

Antonia Ledesma ocupó el cargo de alcaldesa de Alhaurín el Grande en febrero de 2016 tras la renuncia del anterior regidor, Juan Martín Serón. Desde entonces ha afrontado una moción de censura en un pleno cuyo resultado está en manos de los juzgados por posibles irregularidades en la anulación de los procesos. Aunque la situación política del municipio sea algo incierta, tiene claro que esto no debe apartar a los trabajadores públicos de su verdadero objetivo: «Tenemos que servir al pueblo de Alhaurín el Grande».

Sus retos hasta final de legislatura Mejorar la red de infraestructuras del municipio Ledesma cree que Alhaurín el Grande necesita de una «apuesta importante»por mejorar las comunicaciones internas y con el resto de la provincia. Este curso se actuará en la carretera de Villafranco del Guadalhorce. Turismo y empleo Pondrá en marcha «muy pronto» una serie de recorridos turísticos en zonas verdes y de valor histórico como el Castillo de Fahala. Además, el empleo (que sigue a la baja) estará reforzado por un plan de formación para empresarios. Estabilidad política La regidora considera que los juzgados darán la razón al equipo de gobierno con respecto a la anulación del pleno de la moción de censura.

–Llega el nuevo curso y con él, nuevos objetivos. ¿A cuáles aspira Alhaurín el Grande?

–Tenemos varios retos importantes, basados principalmente en la creación de nuevas infraestructuras pero sin perder de vista el turismo y la cultura. Estamos proyectando una mejora en la carretera que conecta Alhaurín y Villafranco del Guadalhorce, así como la construcción del puente sobre el río Fahala, que se incluye en dicha vía y la edificación de un nuevo centro ocupacional.

–¿Tiene Alhaurín un déficit en las conexiones por carretera?

–Hay una importante carencia en cuanto a las infraestructuras. Los accesos por carretera son muy mejorables. Sí es cierto que en los últimos años se han hecho mejoras, pero hay algunas carreteras, como la que conecta el municipio con Mijas, que está en muy mal estado, es casi un carril de montaña, y esa vía conecta un núcleo de casi 25.000 habitantes con la costa. Además, la que va de Coín a Alhaurín también necesitaría una gran mejora, al igual que la de Cártama, para la que llevamos tiempo pidiendo una circunvalación para no tener que pasar por el centro de la localidad. Creo que las infraestructuras del Guadalhorce merecerían una apuesta importante, somos pueblos con muchos habitantes.

–Además de las infraestructuras, se ha hablado recientemente sobre una apuesta por el turismo...

–Sí. Hay varios proyectos en marcha, como la creación de varias sendas, tanto de montaña como por los monumentos del municipio. Se están señalizando tres rutas turísticas y naturales, en las que vamos a incluir nuestra huerta. Es importante mostrar la agricultura ecológica. Vamos a mejorar el Castillo de Fahala, que junto a la torre de Ubrique serán parte de este atractivo turístico. La ubicación que tiene Alhaurín el Grande es buena para este tipo de actividad, debemos sacarle partido.

La letra pequeña Dedicada a la política desde el 97 Ledesma es primer teniente de alcalde desde el año 2000. «Tengo dedicación plena a la política», afirma. Ejercicio al aire libre «Aunque esta profesión deja poco tiempo», aprovecha para pasear cuando puede. Historia y psicología Siempre lee «varios libros a la vez», generalmente de temas académicos.

–¿Qué posición ocupa el turismo en los planes municipales?

–Pues una parte muy importante. Siempre hemos trabajado por el turismo pero ahora estamos dando pasos más importantes, con la creación de la nueva oficina y la incorporación de los técnicos que están trabajando en esos temas. Estamos creando una web exclusiva sobre este ámbito y queremos darle prioridad sobre los planes del equipo de gobierno. Además, a través del Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca, estamos valorando la creación de la Gran Senda Verde, un proyecto promovido por la Diputación y que, aunque no pasará directamente por aquí, será una parte importante de esta apuesta por el turismo interior.

–¿Cambiará este año el nombre de Villafranco del Guadalhorce tras la denuncia por incumplir la ley de Memoria Histórica?

–Siempre lo he dicho, es algo que aquí nunca se ha debatido ni ha sido un problema. Estamos dispuestos a cambiarlo en cuanto los vecinos así lo estimen o haya una sentencia que así lo diga. Esta demanda no ha llegado nunca al Ayuntamiento.

–Al margen de la demanda, ¿usted cree que debe cambiarse?

–No tendría problema en cambiarlo siempre y cuando haya consenso con los vecinos que viven allí. Hasta ahora nos hemos centrado en cuestiones más importantes.

–Hace no mucho tiempo dijo que no sirve de nada crecer sin empleo...

–Exacto, Alhaurín el Grande es una ciudad pero eso no sirve de nada sin unos buenos números de empleo. En el Ayuntamiento tenemos una bolsa de trabajo pero tiene un impacto mínimo. Seguiremos trabajando en ello centrados en la formación, para jóvenes y adultos a través de un convenio con la Escuela de Organización Industrial. Haremos una serie de cursos donde los emprendedores puedan formarse y acceder al mundo digital. Se invertirán alrededor de 800.000 euros en este proyecto.

–¿Habrá estabilidad política?

–Nosotros nos encontramos con una oposición de once concejales, entre ellos una concejala tránsfuga y con una moción de censura fallida que efectivamente está en los juzgados. La última noticia es que la Fiscalía emitió un informe en el que nos daban la razón, y pensamos que el juez hará lo mismo. Yo nunca he entendido la postura de la oposición ni de la persona que rompió el pacto. La esfera política no afecta al día a día y no debemos perder la visión de lo importante: servir a Alhaurín el Grande.

–¿Qué lugar ocupa la revisión de las plusvalías en este curso?

–Estamos estudiando las plusvalías en caso de herencia, en los que actualmente bonificamos el 50%. Estamos barajando la opción de ampliar ese porcentaje. Además, estamos a la espera de la Federación Española de Municipios y Provincias se pronuncie. Si vemos casos en los que se vende la casa por menor valor del que se compró, actuamos de inmediato.

–Se ha hecho pública la dimisión en bloque de la junta de personal del Ayuntamiento...

–Sí, pero se trata de un tema estrictamente sindical y que se rige por unos mecanismos democráticos concretos de los que permanezco al margen.