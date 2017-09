Un juzgado de Ronda investigará si hubo falsedad documental en el ‘caso boda’ La regidora, que ofició el enlace, firmó el acta y denunció los hechos, dijo que no leyó el documento / VM Un edil dimitió por el cambio de fecha en un acta matrimonial de su hija, lo que permitió a ésta acceder a un contrato y a vacaciones VANESSA MELGAR Martes, 12 septiembre 2017, 01:40

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda investigará si hubo falsedad documental en el llamado 'caso boda', en el que un edil dimitió por el cambio de fecha de un acta matrimonial de su hija, lo que le permitió, según publicó ABC, acceder a un contrato temporal en el Hospital de la Serranía de Ronda y disfrutar de vacaciones en las que se fue de luna de miel a Nueva York. No obstante, según explicaron fuentes judiciales, no se descarta que en el desarrollo del procedimiento se puedan investigar otros supuestos delitos. Igualmente, aún no se ha hecho oficial contra quién se dirige el proceso.

Cabe recordar que el caso boda fue denunciado ante la Fiscalía por doble vía, por la alcaldesa de la ciudad del Tajo, Teresa Valdenebro, y por el PP, en la oposición. Ambas denuncias han sido admitidas, por lo que el citado juzgado ha abierto diligencias previas, siendo notificado este paso al Ayuntamiento y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que, por su parte, mantiene abierto un expediente al respecto para tratar de aclarar los hechos. Fue el gerente del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, en Ronda, José Antonio Ruiz, el que dio cuenta del estado de este proceso interno.

El caso boda ha marcado la actualidad política rondeña este verano. Tras saltar a la luz, el concejal en cuestión, del PSOE, José María Jiménez, compareció públicamente para anunciar que presentaba su dimisión. Exculpó en varias ocasiones a la alcaldesa (del PSOE, que gobierna en Ronda con el PA e IU), que fue quien ofició el enlace de su hija y firmó, junto con los novios y los testigos, el acta matrimonial. La boda tuvo lugar, en una finca de la familia de la contrayente, el pasado 17 de junio y en el documento figura el 21 de junio.

El padre de la novia y exconcejal explicó que el cambio de fecha respondió a una decisión personal de la familia: «Fue una decisión personal de la familia, de mi hija con sus padres, que ella prefería el día 21 de junio, que es un día laborable, por lo que la familia no puede asistir a la celebración y por eso la boda se ofició el día 17. Simplemente ha sido el cambio de fecha porque ella (su hija) quería que su boda se reflejase el día 21», mantuvo, por lo que señaló que solicitaron en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento el cambio. «(La alcaldesa) oficia la boda y se firma el acta, entendiendo que ella no tenía porque saberlo (el cambio de fecha)», insistió.

Por su parte, el PP, en la oposición, pidió la dimisión de la alcaldesa, al igual que Podemos, que no cuenta con representación municipal en la localidad. La regidora rechazó dejar el sillón por estos hechos y espera que las justicia dirima «responsabilidades que se tengan que dirimir». Valdenebro argumentó que «las actas no se leen en las bodas», por lo que no recayó en el cambio de fecha del documento que firmó. «Jamás he hecho nada para favorecer el interés particular de nadie», declaró tras la marcha de Jiménez, al que sustituirá María de la Paz Aguilar.

Mientras los socios de gobierno de Valdenebro cerraron filas en torno a ella, APR, en la oposición con el PP, consideró que con la dimisión del concejal es «suficiente». El PP acusó a la alcaldesa de «mentir» y le pidió que no dilate más su marcha. «Se ha hecho un ‘Infanta’: la Infanta no sabía nada de Urdangarín y la ella (Valdenebro) no sabía lo que firmaba... firma sin saber», afirmó la edil popular, y ex alcaldesa, María de la Paz Fernández. Podemos habló de «nepotismo» y «amiguismo y favoritismo» en el caso boda.