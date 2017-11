La Junta no cree que la cárcel de Archidona sea «el lugar adecuado» para trasladar inmigrantes efe Jiménez Barrios ha defendido que el Gobierno central tiene que afrontar "en origen" lo que está sucediendo EP SEVILLA Martes, 21 noviembre 2017, 15:37

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha dicho que el Gobierno andaluz coincide con la opinión manifestada por la organizaciones de voluntariado y no cree que la cárcel de Archidona sea el "lugar adecuado" para trasladar inmigrantes.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Jiménez Barrios ha defendido que el Gobierno central tiene que afrontar "en origen" lo que está sucediendo ante la llegada de inmigrantes. "Ya avisábamos de que se estaba produciendo esa avalancha y de que había que tomar medidas en origen", ha indicado.

El número dos del Gobierno andaluz, que ha explicado que el Ejecutivo central les ha informado del traslado de los inmigrantes a la cárcel de Archidona, ha destacado que la Junta no tiene competencias al respecto, "ni para el traslado, mantenimiento, ni sustento". "Solo las tenemos con los menores no acompañados y no es el caso", ha precisado.

Asimismo, Jiménez Barrios ha señalado que el Gobierno central tiene que destinar más fondos a las comunidades para sus competencias establecidas porque "con la actual insuficiencia financiera no es posible que esta avalancha se pueda atender en condiciones".

Por su parte, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que ha comparecido junto al vicepresidente en la rueda de prensa, ha explicado que su departamento trabaja con las ONG a través de proyectos concretos que son subvencionados. Si bien, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de Rajoy asuma su responsabilidad y "alce la voz" en Europa "para que la UE hable ya alto y claro sobre la situación que está pasando, fruto de la realidad de los países de origen".

Según ha defendido, el Gobierno de España tiene que poner más recursos y plantearle a Europa que se tiene que comprometer "firmemente" en esta situación, "pero no como lo ha hecho con los refugiados, donde ha tenido una actuación invisible, mirando para otro lado, sino de manera eficaz y efectiva".

El Defensor del Pueblo, "vigilante"

Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo ha asegurado que está "vigilante" ante la situación de las 497 personas que tras llegar en pateras a las costas de Murcia han sido trasladadas a la cárcel aún por inaugurar de Archidona. Según fuentes consultadas en la Institución por Europa Press, ya han comenzado a recibir las primeras quejas sobre este asunto, por lo que obrará como es habitual, dándoles trámite.

Desde la institución que encabeza en funciones Francisco Marugán inciden en que estarán "sobre el tema" y "vigilantes para que se garanticen los derechos de estas personas" internadas.