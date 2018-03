La Junta confía en que la Sierra de las Nieves sea nombrada Parque Nacional en nueve meses Reunión de representantes de la Junta de Andalucía con la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves. :: F. t. El consejero de Empleo, Javier Carnero, descarta que se presenten alegaciones sustanciales por el «amplio consenso» que rodea a la propuesta FERNANDO TORRES Sábado, 10 marzo 2018, 00:11

La Junta de Andalucía cree que es posible que la Sierra de las Nieves sea nombrada parque nacional a finales de 2018. Así lo señaló ayer el consejero de Empleo, Empresa y Comercio en una reunión con los alcaldes y alcaldesas de la mancomunidad de municipios de la comarca. Carnero ha matizado que, pese a que consideran que en nueve meses puede haber finalizado el proceso, este plazo está sujeto al periodo de información pública (que comenzó ayer), en el que todos los ciudadanos y las instituciones de España pueden presentar alegaciones. El consejero descartó que se presenten mociones sustanciales por el «amplio consenso» que ha rodeado históricamente la propuesta.

Carnero explicó que la reunión de ayer tenía como objetivo celebrar y poner en común «el hito histórico» que supone para la Mancomunidad la llegada del parque nacional «vaya siendo una realidad». Aseguró que durante los siguientes nueve meses, todas las administraciones deben trabajar «de una manera intensa» para asegurar el futuro «d lo que debe ser la creación de riqueza de ese nombramiento».

Carnero insistió en que «carecería de sentido» que durante el periodo de alegaciones hubiera salvedades importantes. Los periodistas presentes le recordaron que la Plataforma Ciudadana Sierra Bermeja Parque Nacional ya ha anunciado que presentará alegaciones, a nivel nacional y europeo, pidiendo que el enclave vecino sea incluido en su totalidad en la propuesta (actualmente solo será protegido el 36%). Al respecto, Carnero, recordó que él era consejero de Medio Ambiente cuando se inició el proceso, y señaló que los parques nacionales buscan estructuras «homogéneas y concretas, donde no debe haber falta de continuidad». No obstante, se alegró de que los colectivos pidan mayor protección para los territorios andaluces.

Fue en este momento de la comparecencia en la que el delegado del Gobierno Andaluz, José Luis Ruiz Espejo, decidió intervenir. Recordó que la posición de la Junta es clara y ya se ha expresado en otras ocasiones: «Estamos encantados de que finalice el procedimiento de la Sierra de las Nieves como se había iniciado y si hay petición para extender un nuevo parque natural en Sierra Bermeja se podría iniciar el proceso y posteriormente incorporarse al parque nacional». Para el delegado, incluir a Sierra Bermeja en la propuesta inicial (aprobada ya por el Parlamento Andaluz y el Consejo de Ministros) supondría retrasar la declaración: «Creemos que en un procedimiento tan adelantado como está este y con un consenso amplio, carece de sentido, pero eso no quiere decir que no creamos en lo valioso de la flora y la fauna de Sierra Bermeja» -cabe recordar que la Ley de parques nacionales no exige que los territorios que pasen a la red sean previamente parques naturales-. Por último, Ruiz Espejo insistió en que no se está abandonando ningún sistema natural de la provincia por el hecho de agilizar el nombramiento.

Por su parte, el alcalde de Guaro y vicepresidente de la mancomunidad, Noé Oña, destacó lo positivo de los últimos avances, recordando que esta unión entre los municipios se materializó hace 25 años, por lo que se consideran en la recta final de un largo camino.

Plan de empleo

De igual manera, en la reunión se abordaron los detalles de un nuevo plan de empleo valorado en 2,7 millones de euros que la Junta va a invertir en la comarca. Esta cifra convierte a la Sierra de las Nieves en la mancomunidad que recibe la mayor cantidad de fondos en un plan de este tipo por parte de la Junta en la provincia de Málaga, según explicó el consejero de Empleo. «El Gobierno Andaluz debe trabajar mano a mano con los alcaldes para mejorar el empleo de una comarca que ha tenido muchos problemas en esta materia», añadió.

El consejero subrayó que las políticas activas de empleo se han materializado en más de 350 beneficiarios entre los habitantes de esta comarca. En concreto, la inversión realizada a través de los planes Emple@Joven y Emple@30+ ha ascendido a casi 704.000 euros y ha permitido la contratación de 123 desempleados (51 menores de 30 años y 72 mayores de 30).

Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera dispondrán este año de cuatro Escuelas Taller y dos proyectos de Talleres de Empleo para 90 personas desempleadas y con una dotación presupuestaria de cerca de 1,7 millones de euros. Estas cifras representan el 20% de los 8,4 millones de euros invertido por la Consejería de Empleo en la provincia de Málaga en estas iniciativas.