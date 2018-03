La jueza que investiga el 'caso boda' declara compleja la causa Valdenebro, con Márquez y Orozco, tras declarar. :: v. melgar Trata de averiguar si se cambió la fecha de un acta matrimonial de la hija de un edil para que accediera a un contrato y tuviera vacaciones V Viernes, 9 marzo 2018, 00:36

melgar. La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda, que investiga si hubo falsedad documental en el llamado 'caso boda', ha declarado la causa compleja, a petición de la Fiscalía, por la que la instrucción se podría prolongar hasta 18 meses (frente a los seis meses del período inicial). Esto se debe a que la defensa de la alcaldesa, Teresa Valdenebro (PSOE), que declaró en calidad de investigada, ha solicitado la comparencia ante la jueza de dos de sus ediles, Francisco Márquez y Alberto Orozco, como testigos; y que se realice una prueba pericial ante la presunta falsificación de una de sus firmas.

El caso boda trata de dilucidar si se falsificó un acta de matrimonio de la hija de un edil, que dimitió, el socialista, José María Jiménez, lo que habría permitido, según publicó 'Abc', que la joven accediese a un contrato temporal en el nuevo Hospital de la Serranía de Ronda y a vacaciones remuneradas en las que se fue de luna de miel a Nueva York.

El enlace tuvo lugar en una finca familiar, en el fondo del Tajo, el pasado 17 de junio de 2017, mientras que los documentos que integran el correspondiente expediente recogen que la boda fue cuatro días más tarde, el 21.

La ceremonia fue oficiada por la alcaldesa, que firmo el acta, por tanto. La propia regidora, una vez que el caso saltó a la luz pública, denunció los hechos ante la Fiscalía, mientras que el PP, en la oposición, se ha personado como acusación particular. Valdenebro ha defendido su inocencia desde el inicio, argumentando que no recayó en que la fecha estaba cambiada, ya que no leyó el acta: «Las actas de las bodas no se leen», ha repetido en numerosas ocasiones.

Declaraciones

La regidora ya ha declarado ante la jueza, manteniendo su postura, al igual que Jiménez y su hija, entre otras personas. El edil y la joven insistieron que la alcaldesa estaba al tanto de la modificación del documento. La defensa de Jiménez presentó una serie de mensajes de Whatsapp. «Eso nos puede dar un dolor de cabeza», escribió la alcaldesa a Jiménez el pasado 1 de agosto, a lo que él respondió: «No se ha hecho nada ilegal Tere, sabemos lo que son, disculpas de todas maneras por el hecho», refiriéndose a la publicación de la noticia. «Si no te lo digo porque pidas disculpas, solo digo que esto va a dar vueltas, a ver si Laura (la novia) va a tener problemas», continuó Valdenebro, y Jiménez: «Los papeles oficiales son los que son», a lo que la alcaldesa contestó: «Los papeles oficiales dicen que la boda fue un miércoles, cuando (la novia) estaba de viaje, esto puede ser un delito por falsear documentación». El caso boda ha propiciado que el PP, en la oposición, haya pedido la dimisión de Valdenebro, al igual que Podemos y Ciudadanos, sin representación municipal. PA e IU, socios de gobierno de Valdenebro en Ronda, han cerrado filas en torno a ella.