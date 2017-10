Jorge Gallardo: «Cártama necesita equiparar sus servicios a los de una gran ciudad» Gallardo, en el lugar de las excavaciones que centran el proyecto turístico de Cártama. / Fernando Torres Alcaldes ante el nuevo curso El alcalde afronta el nuevo curso con la voluntad de transformar el municipio y ponerlo a la altura de su «gran aumento de población» FERNANDO TORRES Jueves, 5 octubre 2017, 01:48

La puerta de su despacho no deja de sonar. Entre firmas, escritos y documentos, Jorge Gallardo atiende a SUR para analizar las claves del nuevo curso y los retos que afronta su localidad. El aumento de población, los servicios sanitarios, de abastecimiento de aguas y el turismo acaparan casi toda la conversación, aunque Cártama tiene «muchos retos y objetivos» para los próximos meses.

–La plaza principal sigue levantada. ¿En qué fase se encuentra el proyecto arqueológico?

–Ya tenemos la licitación del edificio donde se emplazará el Museo de Cártama, vinculado a este parque arqueológico en el que seguimos trabajando. En los próximos meses podremos entrar en el edificio, rehabilitarlo y predisponer el interior para que acoja las piezas arqueológicas de Cártama. A mediados de 2018 podremos abrir el museo, mientras seguimos estudiando los restos de la plaza a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Queremos saber cuáles son los restos que quedan debajo de los cimientos de las casas que se han ido comprando y excavando.

–¿Cuál es trasfondo del proyecto?

Se está invirtiendo mucho dinero para darle un aspecto turístico. Todo lo que se está haciendo va encaminado a la proyección y recuperación del núcleo de Cártama Pueblo, como una llamada al visitante y para favorecer a los vecinos. Queremos recuperar la parte histórica del municipio y darle un valor añadido. No podemos seguir permitiendo que se abandonen casas en el núcleo urbano, por eso intentamos revalorizar el entorno. Quizá hay gente que no entienda por qué llevamos tantos años con la plaza abierta, pero en el futuro los cartameños verán que merecía la pena.

Sus retos hasta el final de legislatura ParqueArqueológico de Cártama Los restos del siglo VIII a. C. conviven con la Parroquia de San Pedro Apóstol en una plaza donde se emplazará el futuro museo municipal. El Ayuntamiento está expropiando edificios de la zona para seguir excavando Agua, plazas escolares y centros sanitarios El crecimiento de población en el municipio ha hecho que algunos servicios se hayan quedado obsoletos o escasos. La sequía amenaza, algunos centros escolares tienen aulas prefabricadas y el centro de salud está en mal estado Estabilidad política La votación de las primarias del PSOE fue impugnada por un sector del partido. El regidor confía en la intervención del secretario provincial

–Aparte de este proyecto, ¿qué otros retos se plantea para este curso que acaba de iniciar?

–Tenemos muchos. Uno de los principales es terminar de dar los suficientes servicios a la ciudadanía por el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Hay algunos aspectos en los que no podemos atender a todos los vecinos como debería ser, como en el abastecimiento de agua, la falta de plazas escolares, el estado de deterioro en el que está el centro de salud de Cártama Pueblo... Todo esto viene por el alto crecimiento que ha experimentado Cártama, casi pasamos los 25.000 habitantes censados. Esto ha hecho presión sobre los servicios de los ciudadanos. No obstante, no todos dependen del Ayuntamiento: yo puedo aumentar la limpieza, las fiestas, las escuelas deportivas... pero hay cosas que dependen de la Junta de Andalucía. Lucharemos por ello en lo que queda de legislatura.

–¿Qué planes tenéis para ello?

–Por ejemplo, hoy inauguramos las obras del complejo de aguas del municipio, por el que llevamos luchando casi diez años. Se trata de una obra de tres millones de euros, provenientes de fondos municipales, sin ayuda de otras administraciones. Además, tenemos un gran proyecto del parque periurbano, en la Ciudad Deportiva. Estamos haciendo un plan de arreglos de calles por la movilidad. Invertiremos hasta dos millones y medio en este plan. Cártama tiene que dejar de ser un pueblo para ser una ciudad, y para ello necesitamos equiparar nuestros servicios a los de una gran ciudad.

–¿En qué estado está el Hospital del Valle del Guadalhorce, ubicado en suelo cartameño?

–Seguimos esperando a que Endesa construya la nueva línea eléctrica, que en principio no se contempló en el Plan Especial. Seguimos trabajando con la compañía para ver qué solución podemos encontrar sin caer en retrasos. Al principio se nos dijo que allí había luz y ahora las cosas han cambiado, tenemos que buscar soluciones.

La letra pequeña Amante del mundo digital Le gusta la fotografía y el mundo de la creación audiovisual. Es informático Casado y padre Tiene mujer y una hija de 17 años. El «poco tiempo libre» que le deja la profesión lo dedica a estudiar Socialista orgulloso El PSOE tiene 202 afiliados en Cártama, «uno de los diez municipios con mayor número de militantes de Málaga»

–La mesa de votación de las primarias de su partido fue impugnada. ¿Habrá estabilidad política?

–Han intentado moverme la silla por mi apoyo a Pedro Sánchez, por parte de algunos militantes. Parece que yo no era un alcalde leal al partido, a la Junta y a Susana Díaz, según me dijeron. Eso es lo que nos hemos encontrado. Creo que los militantes del PSOE en Cártama no se merecen lo que han hecho algunas personas. Todos los afiliados pudieron votar, pero parece que hay algunos que solo quieren que voten los suyos. La impugnación viene por ahí, ellos piensan que el censo no es el del último congreso del partido, lo que quiere decir que los últimos [afiliados] que pudimos llevar a la sede de Madrid para que estuvieran en las listas dentro de plazo no serían válidos. Yo estoy tranquilo, estoy trabajando para mis vecinos y vecinas independientemente de que el partido me quiera aquí o no. Confío en que el nuevo secretario de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ponga fin a este problema. El apoyo aquí lo tengo.

–En otro orden de cosas, ¿habrá revisión de las plusvalías?

–Sí. Actualmente en caso de herencia bonificamos el 30%. Estoy en conversaciones con mi interventor para bonificar el 95%.

–¿Cómo está funcionando la peatonalización de la calle principal durante los fines de semana?

–En principio se dijo que iba a ser hasta finales de verano, pero esta misma semana se ha aprobado mantener la medida hasta finales de año. Se están estudiando diferentes medidas para potenciar aquella zona a nivel comercial y está sobre la mesa peatonalizarla para siempre.