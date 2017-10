Joaquín Villanova: «Apostamos por el empleo; la Ciudad Aeroportuaria es una clave en ese objetivo» Joaquín Villanova, en uno de los nuevos parques del municipio / Fernando Torres Alcaldes ante el nuevo curso El alcalde de Alhaurín de la Torre afronta el nuevo curso con la intención de avanzar en su proyecto estrella y mantener el pulso en lo cultural y lo deportivo FERNANDO TORRES Sábado, 7 octubre 2017, 02:06

Joaquín Villanova puede presumir de ser uno de los alcaldes con más años a sus espaldas al frente de un ayuntamiento. Este es su quinto mandato, y con el tiempo ha visto cómo Alhaurín de la Torre ha pasado de ser un municipio de menos de 10.000 habitantes a convertirse en uno de los núcleos más activos del Valle del Guadalhorce, llegando a ser considerado por muchos como parte del extrarradio de Málaga capital. Popular de corazón y convicción, Villanova afronta el nuevo curso con la creación de empleo entre sus planes principales, aunque tiene la agenda plagada de objetivos.

–La atracción de empresas al municipio y la creación de empleo centraron su programa electoral. ¿Qué queda por hacer?

–En su día nos marcamos el reto de poner en funcionamiento un vivero de empresas, que está hecho, lleno y en marcha. Allí se están haciendo muchísimas jornadas y cursos formativos, enfocados a jóvenes emprendedores, de aquí y de otros municipios. Además, esta legislatura debería ser la del inicio de la ciudad Aeroportuaria, porque tenemos el edificio de promoción construido gracias a que Europa ha creído en este proyecto más que la Junta de Andalucía. Las inversiones vienen de la Unión Europea para desarrollar el mayor parque de España. Nuestra apuesta es por el empleo y la Ciudad Aeroportuaria es clave en ese objetivo.

Sus retos hasta final de legislatura Avanzar en la Ciudad Aeroportuaria Ahora mismo el proyecto se encuentra paralizado por los planes de inundabilidad. El regidor centra en este parque su gran bastión para la creación de empleo: 25.000 puestos directos Vial distribuidor oeste Villanova considera que esta infraestructura es vital para acabar con los problemas de acceso a la localidad. La Junta de Andalucía licitará en breve 13 millones de euros de los 60 que estaban previstos Modelo de gestión de los puntos limpios La Junta de Gobierno aprobó varias sanciones por vertidos ilegales como una muestra de la voluntad municipal por que se cumpla la ley. Los puntos limpios acogían residuos de usuarios de otros municipios

–No todo son edificios ni empleo...

–Exacto. Esta legislatura estaba llamada a ser la de la creación de puestos de trabajo, pero también hemos crecido en cultura y en deporte. La Platea es uno de los proyectos culturales más importantes que se dan en la provincia de la mano de la Diputación de Málaga, y su éxito es indudable. Ha venido lo mejor de la música y del arte, de forma gratuita para los alhaurinos, y queremos llevar ese concepto a todos los barrios y zonas. En deporte tenemos a día de hoy más eventos al año que los que se hicieron en 2015, cuando fuimos Ciudad Europea del Deporte. Además, hay más de 160 colectivos que participan diariamente en el municipio.

–¿Qué puesto ocupa el turismo en los planes del Ayuntamiento?

–El turista más importante es el que se queda a vivir aquí. Nos compensa más que una familia viva aquí todo el año en vez de un fin de semana. Aun así, el turismo siempre lo he tenido en la agenda. Hemos hecho un campo de golf, pero no se han hecho hoteles en la zona deportiva, por lo que queda mucho por hacer. Además hay un campo de golf en trámite parado por la Junta durante cuatro años.

–Hace poco tuvo que cambiar el modelo de funcionamiento de los puntos limpios...

–Sí, porque teníamos el concepto de recogida universal, todos los días de la semana con dos turnos. Eso ha propiciado que viniera gente de diferentes localidades a dejar residuos sólidos. Estábamos gestionando la basura de una población mucho mayor a la de Alhaurín de la Torre. Seguimos dando servicio pero acordado con las urbanizaciones, que, por cierto, están casi todas recepcionadas en el Ayuntamiento. Estamos estudiando cómo mejorar el servicio, pero antes teníamos un vertedero en cada esquina del pueblo, hemos tenido que sancionar a algunos infractores.

La letra pequeña Más de 20 años Villanova ha sido concejal de Juventud y parlamentario. Ahora, como primer edil, ha sido testigo de la expansión de la localidad. Amor a la naturaleza El regidor invierte su escaso tiempo libre en pasear, «mejor si es por la sierra» Lecturas pintorescas Aunque no lee muchas novelas, ojea todo lo que llega a sus manos

–¿El estado de las cuentas permite contemplar el gasto social?

–Nunca hemos olvidado el gasto social. Somos un municipio saneado, pero de cada tres euros uno ha ido a ese fin. Nunca hemos tenido conflictos en ese aspecto, ni por marginalidad ni exclusión social, porque apoyamos a las ONG en los momentos más complicados.

–¿Se solucionará este curso la falta de Guardia Civil?

–Esa es una de las demandas que tengo para el Estado. Necesito que la plantilla de la Benemérita se cubra. Si la plantilla es de cuarenta, tiene que haber cuarenta agentes, no treinta. Además, necesitamos más guardias civiles porque tenemos el mismo número que había aquí cuando éramos 18.000 habitantes y ya vamos por 40.000. Sin embargo, en los últimos seis meses hemos bajado en un 18,4% la tasa de delincuencia. Para ello, entre otras cosas, ha influido nuestro nuevo centro de control de tráfico.

–Recientemente criticó los recortes en el vial distribuidor...

–Este proyecto atendería a unos 30.000 vehículos diarios, un 40% de la población de Alhaurín y otro tanto de Cártama y Churriana. La Junta quiere hacer un ‘mini’ vial. De 60 millones de inversión se va a quedar en 14, por lo que no atenderá la demanda de ninguno de los municipios implicados.

–La sequía azota desde hace tres años a la comarca. ¿Cómo la afronta Alhaurín de la Torre?

–Estamos en ello. Hace falta un mayor control en el acuífero y la Junta está mirando para otro lado. La Sierra de Mijas está cada vez más seca y aquí no tenemos otra fuente de abastecimiento. El gran problema está en que la Mancomunidad de la Costa del Sol sí tiene otras fuentes que no utilizan, en detrimento de los alhaurinos. Ahora mismo no hay garantías porque el acuífero está cada vez más bajo.

–En Alhaurín está fijado el tipo impositivo más bajo para las plusvalías por herencia. ¿Se prevén mayores bonificaciones?

–Actualmente bonificamos el 50%. Yo, por mí, eliminaba el impuesto en su totalidad, pero no voy a ser el único que se lance al vacío. Cuando la Junta elimine por completo el impuesto de sucesiones, al día siguiente mismo prometo que elimino las plusvalías, sin dudarlo.